positive story: कोरोना रुग्णांवर उपचारात 'म्यूझिक थेरपी' आणि वाचनालयाची सुरुवात

वडोदरा/शिवमोग्गा: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा 70 लाखांच्या वर गेला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत कोरोनाचे 60 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. मागील काही दिवसांपुर्वी रुग्णालयात कोरोनाच्या रुग्णांना व्यवस्थित वागणुक दिली जात यावरुन बरीच टिका झाली होती. यामध्ये पुण्यातील कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी असलेल्या जम्बो कोव्हिड सेंटरबद्दलच्या बऱ्याच तक्रारी आल्या होत्या. काही व्हिडिओही व्हायरल झाले होते. त्यावरुन सोशल मिडियावरही संतापाची मोठी लाट उसळली होती.

म्युझिक थेरपी-

पण आता देशातील अशी काही कोव्हिड सेंटर समोर आली ज्यांचं कौतूक मोठ्या प्रमाणात केलं जात आहे. यामध्ये कर्नाटकातील आणि गुजरातमधील कोव्हिड सेंटरचा समावेश होतो. वडोदरामधील सयाजीराव गायकवाड रुग्णालयात (Sayajirao Gaekwad Hospital in Vadodara) कोरोना रुग्णांना उपचारदरम्यान 'म्यूझिक थेरपी, दिली जात आहे. रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले आहे की, हा उपचारातीलच एक भाग असून रुग्णांना प्रसन्न आणि प्रफुल्लित वाटावे यासाठी हा उपक्रम राबविला जात असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.

#WATCH | COVID-19 patients listen to music as part of music therapy introduced by the administration at Sir Sayajirao Gaekwad Hospital in Vadodara, Gujarat. (10.10.2020) pic.twitter.com/NCsfavpI10

वाचनालये-

कर्नाटकमध्येही कोरोना रुग्णांना वेळ आनंदाने घालवता यावा यासाठी एक चांगला स्तुत्य उपक्रम रुग्णालयाने सुरु केला आहे. दिवसभर कोरोना रुग्णांना त्यांचा वेळ सदूपयोगी घालण्यासाठी शिवमोग्गातील जिल्हा रुग्णालय आणि सागरा तालुका उप जिल्हा रुग्णालयाने रुग्णलयात लहानशी 'वाचनालये' सुरु केली आहेत. 'रुग्णांचा तणाव कमी करण्यासाठी आणि त्यांना निवांत वाटण्यासाठी वाचनालय सुरु करण्याचा उपक्रम खूप फायदेशीर ठरत आहे, अशी माहिती शिवमोग्गा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे (Shivamogga Institute of Medical Sciences) संचालक डॉक्टर श्रीधर यांनी दिली आहे.

Karnataka: Mini libraries set up at COVID-19 wards of the district hospital & Sagara Taluk sub-division hospital in Shivamogga. "Reading helps patients to relax & divert their attention from illness," says Dr Sridhar, Director, Shivamogga Institute of Medical Sciences. (10.10) pic.twitter.com/sB2Rw4RZRS

