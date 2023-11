Mahua Moitra: महुआ मोईत्रा यांना तृणमूलकडून नवी जबाबदारी; ममता बॅनर्जींचे मानले आभार

नवी दिल्ली- तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार महुआ मोईत्रा या त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाप्रकरणी अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यातच त्यांना तृणमूल काँग्रेसकडून नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांना पश्चिम बंगालच्या क्रिष्णनगरच्या जिल्हा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. महुआ मोईत्रा यांनीच यासंदर्भातील माहिती एक्सवर दिली आहे.

महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, ''माजी क्रिष्णनगरच्या अध्यक्षपदी निवड केल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे आभार मानते. क्रिष्णनगरच्या लोकांसाठी मी पक्षासोबत काम करत राहीन.''

तृणमूलकडून नव्याने काही जिल्हा अध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. मोईत्रा यांच्यावर जबाबदारी दिली असल्याने पक्ष अद्याप त्यांच्या बाजूने असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळेच त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी संसदेच्या नीतिमत्ता समितीने महुआ मोईत्रा यांना दोषी ठरवलं आहे. मोईत्रा यांची संसदेतून हकालपट्टी करण्यात यावी अशी शिफारस नीतिमत्ता समितीने केली आहे. समितीचा अहवाल लोकसभा सभापती ओम प्रकाश बिर्ला यांच्यासमोर सादर करण्यात आला आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये समितीचा अहवाल समोर ठेवण्यात येईल. यावेळी त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांची खासदारची रद्द होऊ शकते. दरम्यान, मोईत्रा यांनी त्यांच्यावर झालेले आरोप फेटाळले आहेत. केलेले आरोप निराधार असून यात कााहीही सत्य नसल्याचं त्या म्हणाल्या आहेत.