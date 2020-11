मोदींनी असं काम केलं जे ट्रम्प यांना करता आलं नाही - जेपी नड्डा

दरभंगा - बिहार निवडणुकीच्या (Bihar election) तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान शनिवारी 7 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. त्याआधी निवडणूक प्रचार सभेत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. नड्डा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी असं काम केलं जे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनाही करता आलं नाही. ते काम आहे देशाला कोरोनाच्या संकटापासून वाचवण्याचं.

दरभंगा इथं झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारसभेत बोलताना नड्डा यांनी भारतातील कोरोनाची परिस्थिती केंद्र सरकारने चांगल्या पद्धतीनं हाताळल्याचं म्हटलं आहे. भारतात आतापर्यंत 84 लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली तर 1 लाख 24 हजार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

#WATCH: Results of US elections are being declared and the allegation against Donald Trump is that he could not handle COVID-19 properly, but Modi ji saved the country with 130-crore population by taking timely decision: BJP President JP Nadda in Darbhanga#BiharElections pic.twitter.com/Rs67IHqHDL

