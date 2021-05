सलाम! कॅन्सर असतांनाही करते कोरोनाग्रस्तांची सेवा

गेल्या वर्षभरापासून कोरोना विषाणूने देशात उच्छाद मांडला आहे. या घातक विषाणूमुळे अनेकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत. तर, काही जण अद्यापही अंथरुणाला खिळले आहेत. त्यामुळेच गेल्या कित्येक महिन्यांपासून डॉक्टर व इतरेतर वैद्यकीय कर्मचारी सातत्याने रुग्णांसाठी त्यांची सेवा बजावत आहेत. यात असेही काही कर्मचारी आहेत, जे मागील ५-६ महिन्यांपासून आपल्या कुटुंबाला भेटलेले नाहीत. तर, काही कर्मचारी स्वत:च्या आजारपणाकडे दुर्लक्ष करुन अन्य रुग्णांची अहोरात्र सेवा करत आहेत. यामध्येच सध्या सोशल मीडियावर ट्विंकल कालिया (twinkle kalia) या महिलेची चर्चा रंगली आहे. स्वत: कॅन्सरग्रस्त (cancer) असतांनादेखील त्या कोरोना रुग्णांसाठी (corona patient) अहोरात्र रुग्णवाहिका चालवत आहेत. (twinkle kalia serving corona patients throughout day night despite suffering from cancer)

दिल्लीत राहणाऱ्या ट्विंकल कालिया या देशातील पहिल्या महिला रुग्णवाहिका चालक आहेत. त्यांना स्वत: ला कॅन्सर असूनदेखील त्या कोरोनाग्रस्तांसाठी मोफत रुग्णवाहिका चालवत आहेत.इतकंच नाही तर ज्या रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे, त्यांच्यावर अंत्यसंस्कारदेखील त्या करत आहेत.

"ट्विंकल कालिया यांनी ब्रेस्ट कॅन्सर असून त्यांच्यावरदेखील उपचार सुरु आहेत. मात्र, कर्तव्य प्रथम असं म्हणत त्या कोरोनाग्रस्तांसाठी काम करत आहेत. देशातील पहिली महिला रुग्णवाहिका चालक म्हणून मला सन्मानित करण्यात आलं आहे. देशात कोरोनाची पहिली लाट आली तेव्हापासून मी आजपर्यंत माझं कर्तव्य बजावत आहे. आम्ही रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना मोफत सेवा पुरवत आहोत. त्यामुळे मदतीसाठी दररोज ३०० पेक्षा जास्त फोन येत असतात", असं ट्विंकल यांनी सांगितलं.

पुढे त्या म्हणतात, "कोरोनामुळे निधन झालेल्या रुग्णांच्या शरीराला हात लावण्यास काही कुटुंबीय घाबरतात. त्यामुळे त्या रुग्णावर आम्ही अंत्यसंस्कार करतो. आमच्याकडे १० एक्स्ट्रा रुग्णवाहिका आहेत, ज्या विविध वैद्यकीय सेवांसाठी आम्ही वापरत आहोत. काही रुग्णवाहिकांमधून फक्त कोरोना रुग्णांना घेऊन जाण्यात येतं. तर, काही रुग्णवाहिका सामान्य रुग्णांसाठी आहेत."

दरम्यान, ट्विंकल यांना दोन मुली आहेत. मात्र, ट्विंकल घर आणि कर्तव्य या दोघांकडे उत्तमरित्या लक्ष देत आहेत, असं त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं.