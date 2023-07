UGC-NET Result 2023: युजीसीच्या नेट परीक्षेबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. युजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी याबाबत ट्विट करुन माहिती दिली आहे. त्यानुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सीद्वारे (NTA) निकाल कधी जाहीर केला जाऊ शकतो याच्या संभाव्य तारखा त्यांनी जाहीर केल्या आहेत. (UGC NET Result 2023 Big Update on NET Exam Result It will be announced early)

युजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी ट्विट करुन म्हटलं की, "युजीसी नेट परीक्षेचा निकाल २६ किंवा २७ जुलै पर्यंत घोषीत केला जावा, असं लक्ष्य एनटीएनं ठेवलं आहे. जर यामध्ये काही बदल झाला तर त्याची अपडेट देण्यात येईल"

दरम्यान, निकाल जाहीर झाल्यानंतर ugcnet.nta.nic.in या वेबसाईटवर जाऊन नेट परीक्षेचा निकाल पाहता येणार आहे. युजीसी नेट परीक्षा २०२३ ची तात्पुरती उत्तरतालिका ०६ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर यांतील उत्तरांवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी ८ जुलै पर्यंत वेळ देण्यात आला होता.

युजीसी नेट परीक्षा सहाय्यक प्रोफेसर आणि ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) आणि सहाय्यक प्राध्यापकपदाच्या (Assit. Prof.) भरतीसाठी ही परीक्षा सीबीटी मोडवर अर्थात कॉम्प्युटर टेस्टवर आधारित असते.