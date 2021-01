नवी दिल्ली : फक्त दिल्लीतच नव्हे तर संपूर्ण देशात कोविड-19 ची लस मोफत दिली जाणार आहे, असं वक्तव्य केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी काही वेळापूर्वी केलं होतं. मात्र, आता त्यांनी आपल्या या वक्तव्यावरुन 'यू टर्न' घेतला आहे. आता त्यांनी या वक्तव्याबाबत ट्विट करुन स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, कोरोना लशीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मोफत लस ही आत्यंतिक गरज असणाऱ्या 1 कोटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आधी लस दिली जाईल. त्यासोबतच दोन कोटी फ्रंटलाईन वर्कर्सना देखील ही लस दिली जाणार आहे. थोडक्यात, सगळ्या देशासाठी ही लस मोफत असणार नाही, हे स्पष्ट केलं गेलं आहे.

In 1st phase of #COVID19 vaccination, free vaccine shall be provided across the nation to most prioritised beneficiaries that incl 1 cr healthcare & 2 cr frontline workers, tweets Union Health Minister Dr Harsh Vardhan https://t.co/KYKHW5SAzz

गेल्या एका वर्षापासून जगावर मोठे संकट बनून उभे ठाकलेल्या कोरोनाला आळा घालण्यासाठी सध्या जगभरात लशीकरणाची मोहीम युद्धपातळीवर सुरु आहे. ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, इस्त्रायल अशा युरोपियन देशांमध्ये लशीकरणास सुरवात करण्यात आली आहे. भारतात देखील ऑक्सफर्डच्या कोविशिल्ड लशीला मान्यता देण्यात आली असून आज देशात 'ड्राय रन' अर्थात सराव फेरी घेण्यात येत आहे. याप्रसंगी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना कोरोना लशीकरणाबाबत विचारले असता त्यांनी मोठी माहिती दिली होती.

#WATCH | Not just in Delhi, it will be free across the country: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan on being asked if COVID-19 vaccine will be provided free of cost pic.twitter.com/xuN7gmiF8S