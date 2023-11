ऐतिहासिक! मणिपूरमध्ये जुन्या बंडखोर गटाने केले आत्मसमर्पन; अमित शाहंनी दिली माहिती

नवी दिल्ली- केंद्रीय गृहमंत्री अतिम शाह यांनी बुधवारी मणिपूरमधील एक महत्त्वाच्या घडामोडीची माहिती दिली आहे. युनायटेड नॅशनल लिबरेश फ्रन्ट United National Liberation Front (UNLF) या बंडखोर गटाने शस्त्र टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूएनएलएफने केंद्र सरकारसोबत शांतता करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Union Home Minister Amit Shah United National Liberation Front UNLF insurgent group in Manipur has signed a peace agreement with the central government)

अमित शाह यांनी एक्सवर यासंबंधी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, यूएनएलएफने, खोऱ्यातील सर्वात जुन्या शस्त्रधारी बंडखोर गटाने शस्त्रांचा त्याग करत मुख्य धारेमध्ये येण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये मी त्यांचे स्वागत करतो आणि शांतता व प्रगतीच्या मार्गावरील प्रवासासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो.

अमित शाह यांनी यूएनएलएफचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. यामध्ये यूएनएलएफचे लष्कर शस्त्र ठेवून आत्मसमर्पन करताना दिसत आहे. मणिपूरमध्ये ३ मे पासून वांशिक वाद उभाळला होता. त्यानंतर पहिल्यांदा मणिपूरमध्ये एका जुन्या आणि मोठ्या बंडखोर गटाने आत्मसमर्पन पत्करलं आहे. अमित शाह यांनी याचा उल्लेख ऐतिहासिक टप्पा असा केला आहे.

१३ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मैतेई संबंधीत आठ कट्टरतावादी संघटनांवर बंदी घातली होती. UAPA अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. बंदी घातलेल्या संघटनांमध्ये यूएनएलएफचा देखील समावेश होता. वांशिक हिंसाचारापासून मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारला मिळालेलं हे यश महत्त्वाचं असल्याचं बोललं जात आहे.