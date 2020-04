अनेक उद्योगांना निर्बंधांतून सूट; अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्याचा प्रयत्न 

नवी दिल्ली - लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेले देशाचे अर्थचक्र पुन्हा गतिमान करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज पुन्हा काही उद्योग आणि व्यवसायांना निर्बंधांतून सूट देऊ केली. याआधी २० एप्रिलपासून सरकारने कृषी आणि अन्य काही क्षेत्रांतील मालवाहतूक तसेच ग्रामीण भागांतील उद्योगांना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून लॉकडाउनमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या टप्प्यातील लॉकडाउनपासून आतापर्यंतची परिस्थिती संतोषजनक असल्याचे निरीक्षण गृह मंत्रालयाने नोंदवले आहे. गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव यांनी आज काही नव्या उद्योगांना सूट देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप यांना सूट

खाद्यप्रक्रिया, उत्पादनविभाग

शालेय पुस्तकांची दुकाने

पंखे, इलेक्ट्रॉनिकची दुकाने

प्रीपेड मोबाईलचे रिचार्ज

दूध आणि ब्रेड उद्योग

डाळी, पिठाच्या गिरण्या

रस्ते, वीटभट्टीची कामे मानसिकता धोकादायक

देशातील कोरोनाच्या ८० टक्के रुग्णांमध्ये सौम्य लक्षणे दिसत आहेत. या संसर्गाबाबत समाजात एक लाजिरवाणी म्हणावी अशाप्रकारची मानसिकता तयार झाली आहे, घरातील एखाद्याला कोरोनाची लक्षणे दिसली तरीसुद्धा अनेक जण चाचण्यांसाठी कोरोना उपचार केंद्रांमध्ये येतच नाहीत. त्याचा फैलाव रोखायचा असेल तर हे कटाक्षाने टाळले पाहिजे आणि चाचण्या करून घेण्यासाठी अधिकाधिक संख्येने लोकांनी पुढे आले पाहिजे, असा सल्ला केंद्र सरकारने आज दिला. प्लाझ्मा चाचण्यांची संख्याही वाढत आहे. अशा प्रकारच्या उपचारांना देशवासीयांचा वाढता प्रतिसाद मिळत आहे असेही निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले. म्हणून मृत्यू वाढले

भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या साडेएकवीस हजारांच्या पुढे गेली असून ६८६ जण मृत्युमुखी पडले आहेत त्याचप्रमाणे बरे होणाऱ्यांची संख्या ४ हजार २५७ झाली आहे अशी माहिती आज देण्यात आली. एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्या मते सध्या बहुतांश रुग्णांची गंभीर स्थिती झाल्यावरच त्यांना रुग्णालयांमध्ये आणले जाते. त्यामुळेही मृत्यूची संख्या वाढली आहे. एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्के लोकांनाच व्हेंटिलेटरची आवश्यकता पडत आहे. ९० ते ९५ रुग्ण अजूनही उपचारांनंतर बरे होत आहेत. अनेक जिल्ह्यांना दिलासा

आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अगरवाल यांनी सांगितले की, काल एका दिवसात ३८८ लोक कोरोनामुक्त झाले आणि त्याच वेळेला १ हजार ४०९ नवे रुग्ण देशभरात आढळले आहेत. देशातील १२ जिल्ह्यांमध्ये २८ दिवसांपासून आणि ७८ जिल्ह्यांमध्ये १४ दिवसांपासून एकही नवा रुग्ण आढळलेला नाही. केंद्र सरकारने पाठवलेले विशेष पथक मुंबईत गेले आणि त्यांनी राज्य सरकारशी चर्चा केली. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सज्ज आहे. त्यासाठी योजनाही तयार करण्यात आली आहे.

Web Title: Union Home Ministry exempted some industries and businesses from restrictions