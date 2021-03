'अशा अधिकाऱ्यांना पोकळ बाबूंचे फटके द्या'; गिरिराज सिंह यांचं रोखठोख वक्तव्य

पाटना : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी आता केलेलं आणखी एक विधान सध्या चर्चेस पात्र ठरलं आहे. त्यावर आता उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. गिरिराज सिंह यांनी काम न करणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पोकळ बांबूचे फटके द्या, असं विधान केलं आहे.

#WATCH | If someone (any government official) doesn't listen to your grievances, hit them with a bamboo stick. Neither we ask them to do any illegitimate job, nor will we tolerate illegitimate 'nanga nritya' by any official: Union Minister Giriraj Singh in Begusarai, Bihar pic.twitter.com/Wxc6TlHiYC