Farmer Protest : अमेरिकेत भारतीय दुतावासाबाहेर फडकावले खलिस्तानी झेंडे

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसीमध्ये खलिस्तान समर्थक लोकांनी पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांच्या विरोधाचा आसरा घेत भारतीय दुतावासाच्या बाहेर आंदोलन केलं. खलिस्तान समर्थकांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या औचित्याने भारत सरकारद्वारे भारतात लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना मागे घेण्याची मागणी केली.

ही मागणी करताना आंदोलकांनी हातात खलिस्तानचे झेंडे घेतले होते. याआधी देखील भारतीय दुतावासासमोर याप्रकारची आंदोलने झाली आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबर मध्ये आंदोलकांनी दुतावासाबाहेर खलिस्तानचे झेंडे फडकावत महात्मा गांधींची प्रतिमा मलिन केली होती.

United States: Khalistan supporters held a protest outside the Indian embassy in Washington DC in support of protest against farm laws in India. pic.twitter.com/tFFd1391pW