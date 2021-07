येडियुरप्पांच्या राजीनाम्यानंतर समर्थक नाराज, बालेकिल्ल्यात सर्व दुकानं बंद

बंगळुरु: बी.एस.येडियुरप्पा (b.s.Yediyurappa) यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा (resign) दिल्यानंतर शिवमोगा जिल्ह्यातील शिकारीपुरामधील (Shikaripura) त्यांच्या समर्थकांनी सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापने (commercial establishment) बंद केली. शिकारीपुरा हा येडियुरप्पा यांचा मतदारसंघ आहे. आठवेळा त्यांनी इथून विधानसभेची निवडणूक जिंकली आहे. येडियुरप्पा यांच्या राजीनाम्यामुळे नाराज झालेल्या त्यांच्या समर्थकांनी शिकारीपुरामधील सर्व दुकाने बंद केली. एएनआयने हे वृत्त दिले आहे. (Upset over Yediyurappas resignation supporters shut down all shops in Shikaripura bastion dmp82)

येडियुरप्पा यांनी शिकारीपुरामधील पुरासभा अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या निवडणुकीच्या राजकारणाची सुरुवात केली होती. १९८३ साली पहिल्यांदा ते शिकारीपुरामधून विधानसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर सलग आठवेळा त्यांनी निवडणूक जिंकली. कर्नाटकात सर्वात प्रभावशाली असलेल्या लिंगायत समाजातून ते येतात. ते कर्नाटक भाजपाचा चेहरा आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे मतदारसंघातील त्यांचे समर्थक नाराज झाले आहेत.

मागच्या अनेक आठवड्यापासून येडियुरप्पा यांच्या राजीनाम्याची चर्चा होती. अखेर आज सोमवारी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या सरकारला आज दोनवर्ष पूर्ण झाली आहेत. येडियुरप्पा यांनी राजीनामा देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचे आभार मानले.

"मुख्यमंत्री म्हणून कर्नाटकाची (karnataka cm) सेवा करण्याची मला दोन वर्ष संधी दिली, त्या बद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह (amit shah) आणि भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा (jp nadda) यांचा आभारी आहे." येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) यांनी आज मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. बी. एस. येडियुरप्पा यांचा राजीनामा राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंजूर केला आहे. बीएस येडियुरप्पा हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून पुढील व्यवस्था होईपर्यंत काम पाहणार आहेत.