US Election: कमला हॅरिस यांच्या विजयासाठी तमिळनाडूतील गावी पूजा

चेन्नई- अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात झाली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बायडेन आणि रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांना संधी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कमला हॅरिस यांच्या पूर्वजांच्या गावी त्यांच्या पक्षाच्या विजयासाठी पूजा केली जात आहे. शिवाय भक्तांना मुफ्तमध्ये इडली आणि सांभर वाटलं जात आहे.

हॅरिय या भारतीय वंशाच्या आहेत. त्यांचा विजय व्हावा असं आम्हाला वाटतं, त्यामुळेच आम्ही पूजा करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिकाने 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावामध्ये ठिकठिकाणी पोस्टर लावण्यात आले असून हॅरिस यांना विजयासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत. ''थुलसेनथीरापूरम (Thulasenthirapuram) ते अमेरिका. आपल्या गावात मूळ असलेल्या कमला हॅरिस उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना विजयासाठी शुभेच्छा,'' असं पोस्टरवर तमिळमध्ये लिहिण्यात आलं आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन यांनी उपराष्ट्रपतीपदासाठी भारतीय वंशाच्या चेहऱ्याला संधी दिली आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी एका मोठ्या पक्षाकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी मिळालेल्या कमला हॅरिस या पहिल्या आशियाई-अमेरिकी महिला ठरल्या आहे. दुसरीकडे, रिपब्लिकन पक्षातर्फे डोनाल्ड ट्रम्प मैदानात असून उपराष्ट्रपतीपदासाठी माईक पेन्स उमेदवार आहेत.

कमला हॅरिस या श्यामला गोपालन यांच्या कन्या आहेत. श्यामला एक आघाडीच्या कँसर रिसर्चर होत्या. त्यांनी शिक्षणासाठी अमेरिकेमध्ये स्थलांतर केले होते. अमेरिकेत असताना श्यामला यांनी एका जमेकन वंशाच्या अमेरिकी नागरिकाशी लग्न केले. श्यामला यांचे वडील, पीव्ही गोपालन एक उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांचा जन्म थुलसेनथीरापूरम येथे झाला होता. हे गाव चेन्नईपासून 320 किलोमीटर दक्षिणेला आहे.

