नवी दिल्ली- पोलिसांना फोनवरुन बोलताना शिवीगाळ करणे भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद २९४(B) अंतर्गत अश्लिलतेचा गुन्हा ठरु शकत नाही, अशी महत्त्वाची टिप्पणी केरळ हायकोर्टाने केली आहे. (Using abusive words over a phone call to the police would not amount to the offence of obscenity IPC the Kerala High Court)

एका ५१ वर्षीय महिलेविरोधात दाखल गुन्ह्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पीवी कुन्हीक्रिश्नन यांनी ही टिप्पणी केली आहे. महिलेने पोलिसांशी बोलताना शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महिलेने याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हणाले की, '५१ वर्षीय महिलेने अलपुझा पोलिस स्टेशनच्या पोलिस अधिकाऱ्याला फोनवरुन बोलताना आक्षेपार्हशब्दांचा वापर केला असा आरोप आहे. अंतिम रिपोर्टमध्ये दिलेले सर्व आरोप खरे मानले तरी भारतीय दंड संहितेच्या अनुच्छेद २९४(B), अनुच्छेद ५०६(i) आणि अनुच्छेद १२०(o) अंतर्गत या प्रकरणात गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही.'

महिलेने अलपुझा पोलिस अधिकाऱ्याला तीन वेळा फोन केला होता. यात तिने अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला. दुसरीकडे महिलेना दावा केला होता की, हवेच्या प्रदुषणाप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत विचारण्यासाठी मी फोन केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी तिच्याशी अपमानास्पद भाषेत बोललं होतं. त्यानंतर महिलेनेही तक्रार दाखल केली होती.

न्यायमूर्तींनी जेम्स जोसे विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणाचा (James Jose v. State of Kerala) दाखला देताना म्हटलं की, महिलेने फोनवरुन आक्षेपार्ह शब्द वापरले असे खरे मानले तरी ते आयपीसीच्या अश्लीलतेच्या अनुच्छेद २९४(b) अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्तींनी यावेळी पोलिसांना सुनावले. महिलेने तक्रार दाखल केल्याच्या रागातून पोलिसांनी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश कोर्टाने वरिष्ठ पोलिसांना दिले आहेत. (Latest Marathi News)