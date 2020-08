लखनऊ - उत्तर प्रदेशात एक धक्कादायक प्रकार घडला असून दोन दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत सापडला आहे. भदोही जिल्ह्यातील एक 17 मुलगी दोन दिवसांपुर्वी बेपत्ता झाली होती. तिचा मृतदेह नदीच्या काठावर मिळाला आहे. गावाच्या जवळच असलेल्या विटभट्टी चालकाने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आणि अॅसिड टाकून हत्या केल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी म्हटलं की, आतापर्तंयच्या तपासात बलात्कार किंवा हत्या याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. पाच डॉक्टरांच्या पॅनेलमार्फत पुन्हा शवविच्छेदन केलं जाईल. संबंधित मुलगी दोन दिवसांपूर्वी शेतात जनावरे घेऊन गेली होती. तेव्हापासून ती बेपत्ता झाली होती. त्यानंतर अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबियांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी कलम 363 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

Bhadohi: A burnt body of a girl who had gone missing on August 17 from Bhadohi was found in Jaunpur yesterday. Ram Badan Singh, SP Bhadohi says, "Family of the girl has identified the body. The body is in a very bad condition, we will send it for post-mortem examination." pic.twitter.com/dfCJNE2viY

— ANI UP (@ANINewsUP) August 20, 2020