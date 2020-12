Prayagraj News, IFFCO प्लांटमध्ये गॅस स्फोट, 2 अधिकाऱ्यांचा मृत्यू अनेक जण गंभीर

prayagraj ammonia gas leakage in ifco plant : उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथील इफ्को (IFCO Plant Gas Leakage)प्लांटमध्ये अमोनिया गॅस लीक होऊन मोठा स्फोट झाला आहे. या दुर्घटनेत 2 अधिकाऱ्यांनी प्राण गमावले असून कंपनीतील 12 पेक्षा अधिक कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. या दुर्घटनेत प्लांटचे सहाय्यक व्यवस्थापक बीपी सिंह आणि अभिनंद नावाच्या अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

15 employees of IFFCO plant at Phoolpur fall ill following gas leakage, admitted to hospital: Prayagraj DM Bhanu Chandra Goswami

(Visuals from the hospital where the patients are admitted) https://t.co/OFnIt4nN3C pic.twitter.com/UfIQcbDjaM

— ANI UP (@ANINewsUP) December 23, 2020