मशिदीत नमाज अदा करणाऱ्या हिंदू मुलीला हायकोर्टाने दिले संरक्षण; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Hindu Girls Offers Namaz: हरिद्वारमधील पिरान कालियार येथे अधिक पोलीस संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मध्य प्रदेशातील नीमच येथील एका हिंदू मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उत्तराखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोजकुमार तिवारी आणि न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला हरिद्वार जिल्ह्यातील पिरान कालियार दर्ग्यात नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने गुरूवारी तिच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हरिद्वार पोलिसांना आवश्यक बंदोबस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुलीने याचिकेत म्हणलं होतं की, अनेक हिंदू संघटनांकडून मला धमक्या येत होत्या की जर मशिदीत नमाज पढली तर ते काही नुकसान करू शकतात. अशा परिस्थितीत उत्तराखंडच्या नैनिताल खंडपीठाने तिला गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आणि विचारले की, तू हिंदू असूनही तिला मशिदीत नमाज का अदा करायची आहे? (uttarakhand high court allows hindu girl to offer namaz and orders haridwar police make arrangements)

'मुलीने नमाज पठणाचे सांगितले कारण'

गेल्या दोन वर्षांपासून एका ३५ वर्षीय तरुणासोबत राहणाऱ्या या मुलीने तिच्या जबाबात कोर्टाला सांगितले की, तिला इस्लाम धर्म स्वीकारायचा नाही. कालियार मशिदी परिसरातील, तिला ती जागा आवडली आणि म्हणूनच तिला तिथे नमाज अदा करायची आहे.

न्यायालयाने पोलिसांना संरक्षणासाठी दिले आदेश

टाईम्स ऑफ इंडियाशी संवाद साधताना मुलीचे वकील शीतल सेलवाल यांनी सांगितले की, तिने न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी आणि पंकज पुरोहित यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने मुलीला पोलीस संरक्षणासाठी पिरान कालियारच्या एसएचओकडे अर्ज करण्याचे आदेश दिले आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 मे रोजी ठेवली.

सेलवाल यांनी पुढे सांगितले की, हरिद्वारमध्ये असलेला पिरान कालियार दर्गा ही एक अशी जागा आहे जिथे विविध धर्माचे लोक सहसा आध्यात्मिक शांती आणि प्रार्थना करण्यासाठी भेट देतात.