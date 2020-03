Coronavirus : गायत्री मंत्राचा जयघोष म्हणत कोरोनाची हकालपट्टी 

कोरोनाव्हायरसमुळे देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान, इटलीमधील लोकांनी आपल्या बाल्कनीमधून गाणं गायले होते , ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. आता असच एक दृश्य गुरुग्राममध्ये पाहायला मिळालं , एका गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांनी गायत्री मंत्राचा जयघोष केला आणि घराबाहेर 'हम होंगे कामयाब...'' गायल गेले. देशात कोरोनाव्हायरसचा प्रसार थांबविण्यासाठी नागरिकांनी घरीच राहण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.अशा परिस्थितीत गुरुग्रामच्या या समाजातील लोक गाणे गाऊन सांगत आहेत की त्यांना या भयाणक आजाराचा सामना दृढपणे कसा करावा लागतो.

हा अनोखा व्हिडिओ गुरुग्रामच्या डीएलएफ -४ मधील हॅमिल्टन कोर्ट सोसायटीचा आहे. जेथे सोसायटीचे लोक एकाचवेळी त्यांच्या बाल्कनीमध्ये आले आणि त्या कार्यात सहभागी झाले. गुरुग्राममध्ये तीन जण कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळले आहे. साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सर्व मॉल्स, साप्ताहिक बाजार, जिम, जलतरण तलाव, नाईट क्लब आणि चित्रपटगृह ३१ मार्चपर्यंत बंद आहेत.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने गुरुवारी पहाटेपर्यंत जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोरोनव्हायरसच्या १६९ cases झाल्याची माहिती दिली आहे, त्यापैकी १४४ भारतीय नागरिक आहेत, तर २५ विदेशी नागरिक आहेत.

या आजारामुळे जगभरात ७,५०० हून अधिक लोक मरण पावले आहेत तर सुमारे दोन लाख लोकांना या कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या बुधवारी लोकसभेत म्हटले होते की कोरोना विषाणूचा प्रसार हा चिंतेचा विषय आहे आणि आम्ही त्यास जबाबदारीने प्रतिसाद देत आहोत. जगातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षा आणि कल्याणासाठी सरकार बांधील असल्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.

