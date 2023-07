नवी दिल्ली : उत्तर भारतात सध्या मुसळधार पावसानं थैमान घातलं आहे. हरयाणा, दिल्लीत पुरस्थिती निर्माण झाली असून अनेकांना विस्थापित व्हावं लागलं आहे. दिल्लीत तर यमुना नदीच्या पाणी पातळीनं आत्तापर्यंतची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. त्यामुळं हरयाणा आणि दिल्ली दोन्ही राज्यांमध्ये सरकारांनी या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत.

यामध्ये आमदार लोक विविध भागांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत, जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशाच एका आमदाराला संतप्त झालेल्या एका ज्येष्ठ महिलेनं चक्क कानशिलातच लगावली. याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. (Viral Video Woman slaps Haryana MLA over floods asks Why have you come now)

जेजेपीच्या आमदाराच्या कानशिलात

हरयाणात ही घटना घडली असून इथल्या जननायक जनता पार्टीचे (जेजेपी) आमदार इश्वर सिंह घुला भागातील नागिरकांना भेट देण्यासाठी गेले होते. या भागातील घाग्गर नदीला पूर आला आहे. पण या भेटीदरम्यान या आमदारांना एका विचित्र परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं. इथं एका ज्येष्ठ महिलेनं या आमदाराला जाब विचारताना आत्ता तुम्ही इथं कशासाठी आलात? असं विचारत चक्क इश्वरसिंह यांच्या कानशिलातच लगावली. या भागातील एक बांध फुटल्यानं सर्व भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. (Latest Marathi News)

नेमकं काय घडलं?

या घटनेच्या व्हायरल व्हिडिओत काही लोकांनी आमदारांना घेरलेलं आहे. त्याचेवळी आमदारांशी बातचीत करताना एक महिलेचा अचानक राग अनावर झाला आणि ती पुढे आली आणि तिनं चक्क आमदाराच्या कानशिलात लगावली. (Marathi Tajya Batmya)

आमदाराची आली प्रतिक्रिया

महिलेच्या या कृतीवर आमदार इश्वर सिंह यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, आपण या महिलेनं केलेली कृती विसरुन गेलो आहोत. या महिलेविरोधात मी कुठलीही कायदेशीर कारवाई करणार नाही. इश्वर सिंह ज्या पक्षाचे आमदार आहेत तो जेजेपी पक्ष हा भाजपसोबत हरयाणात सत्तेत आहे.