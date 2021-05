भाजप आमदाराला मिळेना कोरोना पॉझिटिव्ह पत्नीची खबरबात

कोरोनाच्या (Covid-19) दुसऱ्या लाटेनं भारतामध्ये हाहाकार माजवलाय. आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेल्या बोजवारामुळे अनेक नागरिकांचे बळी गेले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना बेड मिळत नसल्याच्या अथवा पुरेशा आरोग्य व्यवस्था मिळत नसल्यानं फरफट झाल्याचे अनेक दुर्देवी प्रकार या काळात समोर आले. अशाच प्रकारची फरफट उत्तर प्रदेशमधील एका आमदाराला (MLA) झाल्याचं समोर आलं आहे. जसरानाचे भाजप आमदार (BJP MLA) रामगोपाल पप्पू लोधी यांना आरोग्य व्यवस्थेचा फटका बसलाय. मागील तीन दिवसांपासून कोरोना पॉझिटिव्ह असणाऱ्या पत्नीची कोणताही माहिती मिळाली नाही. एका व्हिडिओतून लोधी यांनी आपली आपबीती मांडत योगी सरकारला घरचा आहेर दिलाय. (Watch : BJP MLA from UP talks of his struggle to get Covid treatment for his wife in Agra)

आग्रा (Agra)येथील एसएन मेडिकल कॉलेजमध्ये लोधी यांच्या पत्नी संध्या यांच्यावर कोरोनाचे उपचार सुरु आहेत. मात्र, मागील तीन दिवसांपासून त्यांच्या पत्नीबाबत कोणताही माहिती आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दिली नाही, असा आरोप लोधी यांना एका व्हिडिओतून केलाय.

कोरोना रुग्णालयात खाण्या-पिण्याचे हाल होत असल्याचेही लोधी यांनी व्हिडिओत सांगितलेय. बेड उपलब्ध नसल्यामुळे उपचारासाठी आग्र्याला जाण्याचा सल्ला स्थानिक डॉक्टरांनी दिला होता. आग्र्याच्या रुग्णालयातही बेड मिळत नव्हता. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर लोधी यांना बेड मिळाला. मात्र, तोपर्यंत जमीनीवरच झोपून उपचार केल्याचा आरोप आमदार लोधी यांनी केलाय. उत्तर प्रदेशात एखाद्या आमदारावर ही वेळ आली असेल तर एखाद्या गरिबाचे काय हाल होत असतील, असा सवाल सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.