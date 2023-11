अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ; शाळकरी मुलं बसलेल्या ऑटोला ट्रकची धडक

नवी दिल्ली- आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणम येथे ट्रक आणि ऑटोच्या धडकेत आठ शाळकरी मुले जखमी झाले आहेत. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. आपल्या मार्गाने जात असलेल्या ट्रकला ऑटो जाऊन धडकत असल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. ऑटोमध्ये लहान शाळकरी मुलं बसले होते. (WATCH video Andhra Pradesh Eight school children were injured in an accident when an auto collided with a lorry)

सीसीटीव्ही फूटेज पाहून अंगावर काटा उभा राहत आहे. ट्रकला धडकल्यानंतर ऑटो पलटतो आणि त्यात बसलेली मुलं रस्त्यावर पडतात. यात आठ मुले जखमी झाले आहेत. रस्त्यावरील नागरिकांच्या मदतीने मुलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. संगम सरत थिएटर जवळील ही घटना आहे. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

अपघातानंतर वाटसरुंनी जखमी मुलांना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. व्हिडिओमध्ये दिसतंय की, अपघातानंतर काही मुलं ऑटोच्या बाहेर फेकले जातात, तर काही ऑटोमध्ये अडकून पडतात. यावेळी लोकांनी पलटलेल्या ऑटोला सरळ केले आणि अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढले.

ट्रक चालक आणि क्लिनर यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण, लोकांनी त्यांना पाठलाग करुन पकडले. चालकाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. अपघातानंतर पोलिस घटनास्थळी पोहोचले होते. सीसीटीव्हीमध्ये ऑटो चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्याचं दिसत आहे. (Latest Marathi News)