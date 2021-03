'ममतांवर हल्ल्याचा पुरावा नाही', निवडणूक आयोगाचा निर्वाळा; ममता म्हणाल्या...

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. यामध्ये त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत देखील झाली होती. हा हल्ला भारतीय जनता पक्षाने करवल्याचा आरोप तृणमूलकडून करण्यात आला होता. या हल्ल्याचबाबत तृणमूलने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत तक्रार केली होती. या तक्रारीबाबत आता निडवणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Election Commission of India (ECI) rules out an attack on CM Mamata Banerjee. Details to follow: ECI decision based on a report by state's Observers and Chief Secretary

पर्यवेक्षक आणि मुख्य सचिवांच्या रिपोर्टवर निवडणूक आयोगाने रविवारी एक बैठक केली आहे. यामध्ये आयोगाने म्हटलंय की ममता बॅनेर्जींवरील हल्ल्याचा कोणताही पुरावा नाहीये. ही फक्त एक दुर्घटना होती.

We will continue to fight boldly!

I'm still in a lot of pain, but I feel the pain of my people even more.

In this fight to protect our revered land, we have suffered a lot and will suffer more but we will NEVER bow down to COWARDICE!