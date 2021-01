पश्चिम बंगाल सरकारचा केंद्राला दणका; कृषी कायद्यांबाबत घेतला मोठा निर्णय

कोलकाता : केंद्र सरकारच्या वतीने आणलेल्या गेलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या 63 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु आहे. या सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या धुमश्चक्रीदरम्यानच आज गुरुवारी पश्चिम बंगाल विधानसभेमध्ये या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारच्या वतीने प्रस्ताव सादर केला गेला. भाजपच्या आमदारांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करत सभात्याग केला. मात्र आता हा प्रस्ताव बहुमताने पारित केला गेला आहे. या कायद्यांच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करणारे बंगाल हे देशातील सहावे राज्य बनलं आहे.

याआधी पाच राज्यांनी या कायद्यांविरोधात प्रस्ताव आणलेले आहेत. ही पाचही राज्ये गैर-भाजप शासित राज्ये आहेत. यामध्ये पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान, केरळ आणि दिल्ली ही राज्ये आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रस्ताव सादर करताना भाजपच्या आमदारांनी जोरदार गोंधळ घातला. तसेच जय श्री रामच्या घोषणा देखील दिल्या.

#UPDATE | West Bengal Legislative Assembly passes the resolution against three central agriculture laws. https://t.co/ZCcbZ6AxH1