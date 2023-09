नवी दिल्ली : ब्रिटिशकालीन सध्याच्या जुन्या संसद भवनातील कामकाजाचा आजचा शेवटचा दिवस असून उद्यापासून नव्या संसदेतून कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकारानं आता संसदेची नवी इमारत उभा राहिली असून ती कामाकाजासाठी देखील सज्ज झाली आहे. पण मोदींनी आपल्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळात जुन्या संसदेतून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यांपैकी १० महत्वाचे निर्णय अथवा वेधयकं कोणते हे आपण जाणून घेणार आहेत. (What historic decisions did PM Modi take from Old Sansad Bhavan)

१) नोटाबंदी -

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. अचानक नॅशनल टेलिव्हिजनवर येत मोदींनी चलनातील ५०० रुपयांच्या आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांच्या समस्येपासून तोडगा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यावेळी मोदी सरकारनं सांगितलं होतं.

२) स्वच्छ भारत अभियान -

ही सर्वात महत्वाची मोहीम मोदी सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आली. गांधी जयंती दिनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सरकारनं ही मोहीम सुरु केली. या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश हागणदारीमुक्त गाव तसेच घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्था सुधारणा हा होता.

३) 'वस्तू व सेवा कर' अर्थात जीएसटी -

१ जुलै २०१७ रोजी मोदी सरकारनं वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी संपूर्ण देशभरात लागू केला. याला भारतातील मोठी कर सुधारणा मानलं गेलं. जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशभरातील सर्व राज्यांतील कर रद्द झाले, त्याऐवजी एकच कर प्रणाली लागू झाली. यामध्ये निम्मा वाटा केंद्र सरकारचा तर निम्मा वाटा राज्य सरकारचा असतो.

४) ट्रिपल तलाक -

विरोधकांच्या प्रचंड विरोधानंतर १ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारनं ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर केलं होतं. या कायद्यामुळं मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा मिळाला होता. कारण तोंडी, लेखी किंवा मेसेजद्वारे केवळ तीनदा तलाक संबोधून आपल्या पत्नीपासून विभक्त होण्याची मुस्लिम पुरुषांची मुभा या कायद्यामुळं संपुष्टात आली.

५) जम्मू-काश्मीरचं कलम ३७० रद्द -

अतिशय नाट्यमय पद्धतीनं ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारनं जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा प्राप्त करुन देणारं कलम ३७० रद्द केलं होतं. आधी राज्यसभेत नंतर लोकसभेत हे विधेयक सरकारनं मंजूर करवून घेतलं होतं. त्याचबरोबर या राज्याबाबतच राज्यघटनेतील कलम ३५ अ देखील रद्द करण्यात आलं होतं. तसेच या राज्याला केंद्र शासित प्रदेश घोषीत करुन त्याचे दोन भाग करण्यात आले. एक भाग विधानसभा असलेलं जम्मू आणि काश्मीर राज्य तर दुसरा भाग विधानसभा नसलेला लडाख.

६) सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक -

पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करणारी खास मोहिम अर्थात सर्जिकल स्ट्राईक सरकारनं १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी घडवून आणलं होतं. या हल्ल्यात ४० दहशतवादी ठार झाले होते. त्यानंतर पुलवामा इथं सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाल्यानंतर भारतीय लष्करानं २६ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये बालाकोट एअर स्ट्राईक केला होता. यावेळी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांचं विमान चुकून पाकिस्तानच्या हद्दीत क्रॅश झालं होतं. त्यानंतर वाटाघाडीनंतर पाकिस्ताननं त्यांची सुटका केली होती.

७) बँकांचं विलिनिकरण -

१ एप्रिल २०२० रोजी मोदी सरकारनं १० सरकारी बँकांचं विलिनिकरण घडवून आणलं होतं. बुडीत कर्जांच्या समस्येवर तोडगा म्हणून तसेच ग्राहकांना चांगल्या बँकिंग सुविधा मिळाव्यात यासाठी हा बँकांच्या विलिनिकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. विलिनीकरण झालेल्या बँकांमध्ये युनायटेड बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, अलाहाबाद बँक, सिंडिकेट बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि आंध्र बँक यांचा समावेश आहे.

८) नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) -

भारताचं नागरिकत्व कोणाला आणि कधी मिळू शकेल याबाबत मोदी सरकारनं मूळ कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १० जानेवारी २०२० मध्ये सीएए हा कायदा आणला होता. बेकायदा स्थलांतरण रोखण्यासाठी ही सुधारणा असल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. यामध्ये भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशांतून भारतात येणाऱ्या शिख, हिंदू, बौद्ध, पारसी, ख्रिश्चन धर्मियांसाठी हा कायदा लागू असेल. यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आला आहे. याविरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती.