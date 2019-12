शहर दर शहर लग रही ये आग,

किसी के बस की नही ये आग.

लगते थे जो बुझाने वाले,

वही लगा रहें है आग.

घी जैसे हे मंत्री,

और भडकाएंगे ये आग.

थोडी आवाज तुम भू उठाओ,

के वापस कभी ना लगे ये आग.

(कविता- @theoshoprojekt)

Prime Minister Narendra Modi in Dumka, Jharkhand: Congress & their allies are creating a ruckus. They are doing arson because they did not get their way. Those who are creating violence can be identified by their clothes itself. https://t.co/UDb7gDJg6S

— ANI (@ANI) December 15, 2019