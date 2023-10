लिव्ह इन रिलेशनशिप अनेकदा 'टाईमपास' ठरतोय; जोडप्याला सुरक्षा नाकारत हायकोर्टाने नोंदवलं महत्त्वाचं निरीक्षण

नवी दिल्ली- लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याच्या प्रकरणात सुनावणी करताना अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आंतरधर्मिक लिव्ह इन जोडप्याला सुरक्षा नाकारताना हायकोर्टाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. कोर्टाने म्हटलं की, अशा प्रकारच्या संबंधामध्ये प्रामाणिकपणापेक्षा विरुद्ध लिंगी आकर्षण जास्त प्रमाणात असते. 'लाईव्ह लॉ'ने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.

कोर्टाने म्हटलं की, 'आमचा अनुभव सांगतो की, असा प्रकारचे संबंध अनेकदा टाईमपास ठरतात'. जोपर्यंत जोडपे लग्न करत नाहीत किंवा आपल्या संबंधांना नाव देत नाहीत किंवा ऐकमेकांप्रती प्रामाणिक असत नाहीत तोपर्यंत कोर्टाने अशा प्रकरणांमध्ये कोणतंही मत प्रदर्शित करण्यापासून टाळायला हवे, असंही हायकोर्टाने म्हटलं. (While denying protection to an inter religious Couple the Allahabad High Court observed that such relationships are more of infatuation against opposite sex without any sincerity)

आम्हाला मान्य आहे की कोर्टाने अनेकदा लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली आहे. पण, २० ते २२ वर्षाच्या तरुण वयात असताना आणि दोन महिन्याच्या काळात आपण अपेक्षित करु शकत नाही की, जोडप्यामध्ये त्यांच्या संबंधाबाबत गांभीर्य आहे. अनेकदा अशाप्रकारचे संबंध हे तात्पुरते ठरतात, असं निरीक्षण अल्लाहाबाद हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.

आंतरधर्मिय जोडप्याने आपल्याला सुरक्षा मिळावी यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. अलाहाबाद हायकोर्टाने यावर सुनावणी घेतली. सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करुन कोर्टाने जोडप्याला संरक्षण पुरवण्यास नकार दिला आहे. जोडपे गेल्या दोन महिन्यांपासून एकत्र राहत होते.