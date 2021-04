कोरोना प्रतिबंधक लस घेणं का गरजेचं?; ICMRच्या महासंचालकांचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : देशात सध्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेनं वेग घेतला आहे. मात्र, लस घेताना ती का घ्यायला हवी, हे बहुतेकांना माहिती नसतं. एखादी लस किंवा औषध आपण आपल्या शरिरात टोचून घेणार आहोत तर ते का घ्यावं याचं कारणंही तुम्हाला माहिती असायला हवं. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेचे (ICMR) महासंचालक बलराम भार्गव याबाबत नेमकी माहिती दिली आहे.

You will have to understand that these vaccines are disease-modifying vaccines. After both doses are administered, antibodies develop & chances of infection lower. Chances of severe infection & death lower. 85% reduction in chances of hospitalisation after vaccination: DG ICMR pic.twitter.com/DKA5Vva49l

