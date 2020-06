मेहुल चोकसीकडून पैसे का घेतले? भाजपचा काँग्रेसला सवाल

नवी दिल्ली - राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनकडून निधी मिळाल्याचा गंभीर आरोप भाजपकडून काँग्रेसवर करण्यात आला. आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस आणि सोनिया गांधी यांच्यावर थेट निशाणा साधला. चीनकडून राजीव गांधी फाउंडेशनला पैसे का दिले गेले असा प्रश्न जे पी नड्डा यांनी विचारला.

जे पी नड्डा म्हणाले की, मी सोनियाजी यांना सांगू इच्छितो की कोरोनचे कारण पुढे करत चीनबाबतच्या मुळ प्रश्नांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करू नका. भारताचे सैन्य देशाचे आणि आपल्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी समर्थ आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित आहे असंही त्यांनी सांगितलं. RCEP चा भाग होण्याची गरज होती का? चीनसोबत भारताचे व्यापारातील नुकसान 1.1 बिलियन अमेरिकन डॉलरवरून 36.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर कसं झालं? असा सवालही भाजपने विचारला आहे.

चीनकडून देणगी मिळाल्याच्या आरोपावर काँग्रेसने केला खुलासा

भारतातील राष्ट्रीय काँग्रेस आणि चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना यांच्यात जवळचे संबंध काय आहेत? दोघांमधील समझोता काय? स्वाक्षरी केलेला आणि स्वाक्षरी न केलेल्या Mou काय आहे? देशाला याची माहिती हवी आहे असंही जे पी नड्डा म्हणाले. काँग्रेसला प्रश्न विचारताना जे पी नड्डा म्हणाले की, मेहुल चोकसीकडून राजीव गांधी फाउंडेशनसाठी पैसे का घेण्यात आले? मेहुल चोकसीला कर्ज देण्यासाठी मदत का करण्यात आली असाही सवाल जे पी नड्डा यांनी पत्रकार परिषदेत विचारला.

Why did you take donation in Rajiv Gandhi Foundation from Mehul Choksi and give loan to him? The country wants to know as to why the foundation took money from Mehul Choksi and what is the relation between Mehul Choksi and Rajiv Gandhi Foundation?: BJP Chief JP Nadda pic.twitter.com/1V0zABLdPA