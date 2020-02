...अन् मुख्यमंत्री म्हणाले, तुमच्याआधी मी डिटेन्शन सेंटरमध्ये असेल

जयपूर : सीएए, एनआरसी विरोधात देशभऱात सध्या आंदोलने सुरु आहेत. या कायद्यांना अनेकांनी विरोध दर्शविला आहे. आता काॅग्रेसचे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या कायद्यांवरून भाजपवर कठोर शब्दात टीका केली.

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी व्यवहार्य नसल्याचं अशोक गेहलोत यांनी म्हटलं आहे. कोणालाही डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवण्यात येणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी करू नये, असं आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. डिटेन्शन सेंटरमध्ये जाण्याची वेळ आलीच, तर त्यावेळी सर्वात पुढे मीच असेन, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

Jaipur: Rajasthan CM Ashok Gehlot today took part in a protest against Citizenship Amendment Act, National Population Register and National Register of Citizens, at Shaheed Samark. pic.twitter.com/jXShgR8k1e

