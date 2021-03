राज्यात लॉकडाउन होणार की नाही?, मुख्यमंत्र्यांनी दिलं उत्तर; वाचा काय म्हणाले... 

मुंबई राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा कोरोनाच्या संसर्गात वाढ होत आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाउन होणार असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. अनेकांच्या मनात लॉकडाउन होणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत भाष्य केलं. लॉकडाउन लावण्याची आमची इच्छा नाही, मात्र त्यासाठी जनतेनं नियमांचं पालन करायला हवं, असं मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बुधवारी सांगता झाली त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ठाकरे म्हणाले, "माझं आजही हेच म्हणणं आहे की, लॉकडाउन कोणालाही आवडणारं नाही. आम्हालाही लोकांवर बंधनं आणावीत असं कदापी वाटत नाही. त्यामुळे लॉकडाउन टाळण्यासाठी जे काही करावं लागेत ते आपण केलं पाहिजे" "सध्या करोना संसर्गाच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे यावर काही ना काही निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे मी पुन्हा राज्यातील जनतेला आवाहन करतो की, कृपाकरुन पुन्हा लॉकडाउनची गरज पडू नये असं वागा. अजूनही थोडा वेळ हातात आहे. गरज आहे तिथे मास्क घाला, गर्दीची ठिकाणं टाळा या बाबींची सर्वांनी अंमलबजावणी करायला हवी. आता तर लसीकरणही सुरु झालं आहे, त्यामुळे जनतेनं संयमानं वागावं," अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. गंभीर आजार असल्याचं खोटं सांगण्याऱ्यांवर होणार कारवाई लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४५ ते ५९ वर्षे वयोगटातील गंभीर आजार असलेल्यांना लसीकरणाची परवानगी आहे. मात्र, लोकांनी गंभीर आजार असल्याची खोटी प्रामाणपत्रे आणून लस घेतल्याची काही प्रकरण समोर आली आहेत. याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "जिथून अशा तक्रारी आल्या आहेत त्याची माहिती घेतली जात आहे तसेच जे कोणी यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल"

Web Title: Will there be lockdown in the state or not replied the Chief Minister Read what he said