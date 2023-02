By

WIPRO Recruitment 2023: काही महिन्यांपूर्वी भारतातील विप्रो या कंपनीने मोठी नोकर भरतीची घोषणा केली होती. फ्रेशर्स आणि टेक तज्ज्ञांसाठी त्यांनी नोकरीची सुवर्णसंधी दिली. मात्र, आता याच कंपनीने फ्रेशर्सला मोठा दणका दिला आहे.

आधी ऑफर केलेल्या पगारात मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे नविन उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालीय.(Wipro cuts down salary offers to freshers amid delay in onboarding )

विप्रोने नवीन भरती करणार्‍यांना वार्षिक 6.5 लाख रुपयांची ऑफर दिली आहे आणि वार्षिक 3.5 लाख रुपयांवर काम करू शकतील का? असा प्रश्न फ्रेशर्सना विचारण्यात आला आहे.

त्यामुळे विप्रो विरुद्ध फ्रेशर्स चांगलेच भडकले आहेत. २०२२ च्या बॅचच्या पदवीधरांच्या ऑनबोर्डिंगला विलंब झाल्यानंतर विप्रोने हे पाऊल उचलले आहे.

बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना यापूर्वी 6.5 लाख रुपयांचे वार्षिक पॅकेज देण्यात आले होते.

आता विप्रोने उमेदवारांना ईमेलद्वारे विचारले आहे की, त्यांना 3.5 लाख रुपयांच्या वार्षिक पॅकेज स्विकारु शकतील का?

कंपनीने उमेदवारांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये काय लिहिले आहे

आम्ही वेळोवेळी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांच्या गरजांचे मूल्यांकन करत असतो. बदलत्या परिस्थितीत, आमच्याकडे इंजीनिअर्ससाठी रु 3.5 लाखांच्या वार्षिक पॅकेजसह संधी उपलब्ध आहेत. ही ऑफर विप्रोच्या FY2023 बॅचमधील पदवीधर श्रेणीतील सर्व उमेदवारांना देण्यात आली होती.

मार्च 2023 पासून उमेदवाराची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. ही ऑफर उमेदवारांसाठी मर्यादित कालावधीसाठी वैध आहे. उमेदवाराने विप्रोकडून ही ऑफर स्वीकारल्यास, मागील ऑफर अवैध होतील.