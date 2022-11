LPG Cylinder: आता घरगुती एलपीजी सिलेंडरला क्युआर कोड; जाणून घ्या काय माहिती मिळणार?

नवी दिल्ली - तुम्ही एलपीजी सिलिंडर वापरत असाल तर ही तुमच्या कामाची बातमी आहे. अनेक वेळा ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरबाबत आवश्यक माहिती मिळत नाही. आता या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी त्रास सहन करावा लागणार नाही. आता एका क्यूआर कोडमुळे तुम्हाला एलपीजी सिलेंडरशी संबंधित सर्व माहिती मिळू शकणार आहे. with the help of qr codes customers will able to access all information about lpg cylinder

रिपोर्टनुसार, येत्या 3 महिन्यात क्यूआर कोड असलेले घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर देशभरात उपलब्ध होणार आहेत. क्यूआर कोडच्या मदतीने घरगुती एलपीजी ग्राहकांना त्यांच्या घरी पोहोचणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरचे बॉटलिंग कोणत्या प्लांटमध्ये झाले, हे अगदी सहजपणे कळू शकणार आहे. त्याचा वितरक कोण आहे? हेही कळणार आहे.

इंडियन ऑइलच्या मते, क्यूआर कोड हा एकप्रकारे प्रत्येक एलपीजी सिलेंडरचं आधार कार्ड असेल. यामुळे बॉटलिंगपासून एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणापर्यंतची प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पष्ट होणार आहे. सध्या क्युआर कोडसह २० हजार नवीन एलपीजी सिलिंडर जारी करण्यात आले आहेत.