काहीही हं ! लग्नमंडपात नवरी चक्क लॅपटॉप घेऊन आली अन ऑफिसची मिटिंग .....

कोरोना व्हायरसचा भस्मासुर जगात धुमाकूळ घालत असल्यामुळे लॉकडाउनची घोषणा केली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून काही ऑफिस कर्मचारी आहेत, त्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास भाग पडले. खुपजणांना आता या वर्क फ्रॉम होमचा कंटाळा आला आहे.मग मिम्स करणारे नेटकरी सुद्धा या वर्क फ्रॉम होमवर अनेक मजेदार व्हिडिओ आणि मिम्स व्हायरल करताना दिसत आहे.

असाच एक भन्नाट व्हिडिओ खूप फेमस झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल कि,एक नववधू आपल्या लग्नाच्या दिवशी थेट स्टेजवरुन लॅपटॉपवर काम करताना आणि फोनवर बोलताना दिसत आहे. शेजारी शेरवानी, फेटा अशा पेहरावात बसलेला पती आणि लेहंगा परिधान करुन लॅपटॉपवर काम करणाऱ्या तरुणीचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. तर अनेकांनी ही तरुणी ऑफिसचं काम करत असल्याचं म्हटलं आहे.

If you think you are under work pressure then watch this... via WA @hvgoenka pic.twitter.com/odbFTxNofh

— Dinesh Joshi. (@dineshjoshi70) July 3, 2020