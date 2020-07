दुर्मिळ जातीच्या कासवाचा व्हिडिओ व्हायरल...

भुवनेश्वर (ओडिशा): बालेश्वर जिल्ह्यातील सुजानपूर गावात स्थानिकांनी दुर्मिळ जातीच्या पिवळ्या कासवाला वाचवले असून, वन विभागाच्या ताब्यात दिले आहे. संबंधित कासव सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU

बालेश्वर जिल्ह्यातील साजनपूर गावात कासवाची ही दुर्मिळ जात दिसली आहे. हा कासव साजनपूर गावच्या वासुदेव महापात्रा नावाच्या शेतकर्‍याच्या जमिनीवर सापडला. वासुदेव आपल्या शेतात काम करत असताना त्यांनी हा कासव पाहिला. त्यांनी या कासवाला पकडून आपल्या घरी आणले. हा दुर्मिळ प्रकारातील कासव पाहण्यासाठी गावातील लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. यानंतर वासुदेव यांनी कासवाला वनविभागाच्या ताब्यात दिले आहे.

Odisha: A yellow turtle was rescued by locals from Sujanpur village in Balasore district. It was later handed over to Forest Department officials. B Acharya, Wildlife Warden says, "This is a rare turtle, I have never seen one like this." (19.07.20) pic.twitter.com/MWxjLzabyc

— ANI (@ANI) July 19, 2020