दिल्ली-नोएडा बॉर्डर बंद करु, राकेश टिकैत यांचा इशारा

तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन १०० दिवसांपासून सुरुच आहे. सरकारने कृषी कायदे रद्द केले नाहीत, तर यावेळी दिल्ली-नोएडा बॉर्डर रद्द करु, असा इशारा मंगळवारी शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. समितीने अद्याप तारिख ठरवलेली नाही, मात्र लवकरच याबाबतचा निर्णय जाहीर करु, असेही टिकैत म्हणाले आहेत.

मागील १०० दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत अनेकदा चर्चा झाली, मात्र यावर तोडगा निघाला नाही. शेतकरी नेते राकेश टिकैत आता अनेक राज्यात शेतकरी रॅली करुन सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.

हेही वाचा : Mutual Fund च्या तीन जबरदस्त स्कीम; वर्षभरात लाखाचे होतील दोन लाख

Yes we will block the border (Delhi-Noida border).The committee is yet to decide the date: Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/zePJMQzx7f