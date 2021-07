1, 5 किंवा 10 रुपयांची जुनी नोट आहे? मग लखपती झालाच म्हणून समजा

नवी दिल्ली- तुम्हाला जुने कॉईन्स आणि नोटा गोळा करण्याची आवड असेल, तर तुम्ही या माध्यमातून लाखो रुपये मिळवू शकता. तुमच्याकडे भारतीय चलनातील काही खास प्रकारचे कॉईन्स किंवा नोटा असतील तर 1 लाख ते 5 लाखांपर्यंत कमावण्याची तुम्हाला संधी आहे. काही कॉईन्स आणि नोटा विशिष्ठ कारणासाठी खूप मौल्यवान समजले जातात. (Your old Re 1 Rs 5 Rs 10 notes or coin can earn you from Rs 1 lakh to 5 lakh)

तुम्ही घरी बसल्या जुने कॉईन्स आणि नोटा यांच्या माध्यमातून लखपती होऊ शकता. अनेक वेबसाईट अशा कॉईन्स आणि नोटांसाठी मोठी किंमत मोजण्यात तयार आहेत. या वेबसाईट तुमच्याकडील हे खास कॉईन्स आणि नोटा इच्छुक ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत असतात.

खास सीरिज नोटा

तुमच्याकडे 1, 2, 10, 100, 500, 200 आणि 2,000 रुपयांची खास नोट असल्यास ती ऑनलाईन विकून तुम्ही चांगलै पैसे कमावू शकता. या नोटेवर 12345 किंवा 123456 हा क्रमांक असेल तर तुम्हाला 5 लाखांपर्यंत पैसे मिळू शकतात. अशा प्रकारच्या नोटा दुर्मिळ असतात. त्यामुळे ग्राहक अशा नोटा जास्त किंमत देऊन खरेदी करण्यास कायम इच्छुक असतात.

786 सीरिजची जुनी नोटही तुम्हाला घरी बसल्या पैसे कमावून देईल. तुमच्याकडे 786 क्रमांक असलेली 1, 2, 10, 100, 500, 200, 2000 ची नोट असेल तर तुम्हाला लाख रुपयांचा फायदा झालाच म्हणून समजा. 786 सीरिजची नोट खूप दुर्मिळ समजली जाते. 100 रुपयाची नोट ज्याच्यावर 000786 क्रमांक असेल ती ऑनलाईन 1,900 रुपयांना विकली जाते. या नोटेवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांची स्वाक्षरी असेल. लोक 786 सीरिजच्या नोटेसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत मोजण्यास तयार असतात.

कॉईन्स आहेत मौल्यवान

पाच किंवा 10 रुपयांचे कॉईन ज्याच्यावर माता वैष्णो देवीची प्रतिमा असेल सर्वात मौल्यवान समजली जाते. तुम्ही असे कॉईन्स विक्रीला काढल्यास लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकतात. सध्या 1 रुपयांची नोट बाजारात दिसणे दुर्मिळ झाले आहे. पण, तुमच्याकडे ती असेल तर तुम्ही 45,000 रुपयांपर्यंत मिळवू शकता. ब्रिटिश काळातील 10 रुपयांची नोट ज्यावर आरबीआय गव्हर्नर सीडी देशमुख यांची स्वाक्षरी आहे, अशी नोट 25,000 हजार रुपयांपर्यंत विकली जाईल. कॉईनवर राणी विक्टोरियाची प्रतिमा असेल तर तुम्हाला दीड लाख रुपये मिळू शकतात.

eBay, Quikr, CoinBazzar अशा काही वेबसाईट खास प्रकारच्या नोटा आणि कॉईन्स गोळा करत असतात. या एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देतात. कोणाला कॉईन्स किंवा नोट घ्यायची असेल तर तो या वेबसाईटच्या माध्यमातून घेऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही या सुविधेचा लाभ घेऊन आपल्या दुर्मिळ नोटा आणि कॉईन्स यांना वेबसाईटवर आणू शकता.