खासदाराचे कोरोनामुळे निधन; पंतप्रधान मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली

चेन्नई : आंध्र प्रदेशचे माजी मंत्री आणि वायएसआर काँग्रेसचे खासदार बल्ली दुर्गाप्रसाद राव (वय ६३) यांचे येथील अपोलो रुग्णालयात आज कोरोना संसर्गामुळे निधन झाले. राव यांना दोन आठवड्यांपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ते संसर्गातून बरे झाले होते आणि त्यांची चाचणीही निगेटिव्ह आली होती. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी त्यांना श्‍वासोच्छवासाचा त्रास होऊ लागला होता. उपचार सुरु असतानाच आज त्यांचे निधन झाले.

तेलुगू देसम पक्ष सोडून वायएसआर काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले राव हे तिरुपती लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्याआधी ते चार वेळेस आंध्र प्रदेशचे आमदार होते. गेल्या काही दिवसांत चेन्नईमध्ये निधन झालेले राव हे दुसरे खासदार आहेत. दहा दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे खासदार एन. वसंतकुमार यांचेही निधन झाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राव यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. खासदार दुर्गा प्रसाद राव गारू यांच्या मृत्यूमुळे दु:खी आहे. ते एक अनुभवी नेता होते. आंध्र प्रदेशच्या विकासात त्यांनी योगदान दिलं होतं. माझ्या शोक संवेदना त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत अशा शब्दांत मोदींनी शोक व्यक्त केला.

Saddened by the demise of Lok Sabha MP, Balli Durga Prasad Rao Garu. He was an experienced leader, who made effective contributions towards the progress of Andhra Pradesh. My thoughts are with his family and well-wishers in this sad hour. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2020