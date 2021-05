ESIC पदांसाठी मुलाखतीचे वेळापत्रक जाहीर; 'या' दिवशी होणार थेट Interview

स्टेप 3 : त्यानंतर मुख्यपेजवर दिसत असलेल्या.. ADDENDUM – CONTRACTUAL ENGAGEMENT OF SENIOR RESIDENT (3 YEARS TENURE) AND SENIOR RESIDENT (1 YEAR TENURE) AT ESIC MEDICAL COLLEGE & PGIMSR AND HOSPITAL, K.K. NAGAR, CHENNAI – 600 078 या दुव्यावर क्लिक करावे.