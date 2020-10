भविष्य नोकऱ्यांचे : न्यूरल नेटवर्क प्रारूप

या लेखमालेमध्ये आपण काही प्रारूपांचा अभ्यास केला. उदा. रेषीय प्रतिगमन. आजच्या आणि पुढील काही लेखांमध्ये आपण या क्षेत्रातील सर्वांत प्रगत आणि ख्यातनाम अशा मज्जासदृश जालीय (neural network) प्रारूपाचा अभ्यास करणार आहोत. या प्रारूपाने चालू दशकामध्ये ‘एआय’च्या प्रगतीमध्ये मोलाचा वाट उचलला आहे. मज्जासदृश जालीय (neural network) प्रारूपाच्या नावामध्येच मज्जासंस्थेचा उल्लेख आहे; ह्या प्रारूपाची प्रेरणा थेट जीवशास्त्रातील मज्जासंस्थेच्या कामातून घेतली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संगणकाला मानवासारखे बुद्धिमान करण्याचे स्वप्न शास्त्रज्ञ संगणकाच्या जन्मापासून पाहत आहेत. यामध्ये संगणकाला मानवी मेंदूसारखे कार्यप्रवीण करणे आवश्यक आहे; मग यात थेट मेंदूसारखीच प्रणाली विकसित करता येईल का? अशा शक्यतांचा शास्त्रज्ञांकडून तपास केला गेला. यातूनच माज्जासंस्थेच्या कार्यामधून मज्जासदृश जालीय प्रारूपाची प्रेरणा घेतली गेली. न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वॉरेन मॅककुलाउच आणि लॉजिशिअन वॉल्टर पिट्स यांनी १९४३ मध्ये एकत्रितपणे कृत्रिम मज्जातंतूचे प्रारूप मांडले. यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने बेरीज आणि वेसण (threshold) यांचा वापर केला. त्यांचे प्रारूप खालील आकृतीमध्ये दाखविले आहे -

वरील आकृतीमध्ये दाखविल्याप्रमाणे मज्जातंतूमध्ये मिळालेल्या माहितीवर प्रक्रिया करून नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यायची, हे ठरविले जाते. त्याच आधारावर कृत्रिम मज्जातंतूमध्ये विविध प्रकारची माहिती घेऊन (in१, in२, in३) त्यावर प्रक्रिया करून (बेरीज आणि वेसण - बेरीज ठरावीक पातळीच्या वर असेल तर १ हा अंक output म्हणून द्यायचा नाहीतर ०! यामध्ये होणारी प्रक्रिया ही गणितीय पातळीवर रेषीय प्रतिगमनासारखी असते

- z = b + w1* in 1 + w2 * in 2 + w3 * in 3. आता ही बेरीज जर ०च्या वर असेल तर +१ उत्तर नाहीतर - 1 किंवा 0. जर z > 0 तर y = +1 नाहीतर y = -1 किंवा 0. हे आहे रोझेनब्लॅट parceptron प्रारूप. या प्रारूपामध्ये b, w1, w2, आणि w३ ही चार पदे आहेत आणि विविध तालीम संचासाठी त्यांची उकल करता येते.

पुढील भागात आपण या Perceptron बद्दल अधिक चर्चा करू आणि त्यापासून मज्जासदृश जालीय प्रारूपांचा कसा विकास झाला, याबद्दल माहिती घेऊया.

Edited By - Prashant Patil