इंग्रजी शिका - Let's Correct the sequence

कोणत्याही भाषेचा अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात येते की विविध क्रिया दर्शवणारे त्या भाषेतील शब्द (क्रियापदे) व त्यांची विविध काळानुसार बदलणारी रुपे लक्षात आल्यावर त्या भाषेतून संवाद साधने तुलनेने सोपे जाते. मागच्या आठवड्यात बदललेली कृती तुम्ही केली असेल, तर क्रियापदांची अनियमित रुपे तुमच्या लक्षात आली असतीलच. अशा अनियमित क्रियापदांची (Irregular verbs) यादी वारंवार अभ्यासा. पुढच्या काही लेखांत त्याचा उपयोग कसा होतो ते आपण अभ्यासणार आहोत. आजही त्यावर आधारित एक सोपी पण उपयुक्त अशी ॲक्टिव्हिटी आपण करणार आहोत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

There are few chat-boxes given below. There are some expressions/sentences in each chat box. The sentences are in jumbled order. Each bullet-point is a beginning of a new sentence. Read the sentences carefully and arrange them in a correct sequence. Write answers in your notebook. Don’t forget to study the construction in red fonts. Share your answers with your friends. You check their answers. Study the example first.

Homework

Try to write at least 10 sentences on your own. Use constructions in red font. You can use different actions (verbs.) Don’t forget to use the third form of the verb.

For ex. eat-ate-eaten. I have eaten five laddus just now.