By

नवी दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशनने (CBSE) १२ वीच्या परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल केला आहे. विद्यार्थ्यांना हे बदलेलं टाईमटेबल सीबीएसईच्या ऑफिशिअल वेबसाईटवरुन डाऊनलोड करता येईल. दरम्यान, नव्या शेड्यूलनुसार, यापूर्वी ४ एप्रिल २०२३ रोजी होणारी परीक्षा आता २५ मार्च २०२३ होणार आहे. (CBSE Class 12 Revised Date Sheet 2023 Out Check Out New Time Table)

हेही वाचा: Abdul Sattar : मुख्यमंत्र्यांकडे सर्वांचा डाटा जमा झालाए; सत्तारांनी कोणाला दिलाए इशारा?

'या' वेबसाईट्सवरुन डाऊनलोड करता येईल टाईमटेबल

विद्यार्थ्यांना सीबीएसईच्या cbse.gov.in and cbse.nic.in. या अधिकृत वेबसाईट्सवर नवं सुधारित टाईमटेबल पाहता येईल तसेच डाऊनलोडही करता येईल, असं सीबीएसईकडून कळवण्यात आलं आहे.

हेही वाचा: Abdul Sattar: मंत्रिपद न मिळाल्यानं शिंदे गटातील नेत्याचाच माझ्याविरोधात कट; सत्तारांचा खळबळजनक आरोप

दहावीच्या परीक्षेचं टाईमटेबल कायम राहणार

सीबीएसईच्या दहावीच्या परीक्षेच्या तारखा मात्र कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. ही परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासून सुरु होणार असून २१ मार्च २०२३ ला समाप्त होणार आहे. त्यानंतर बारावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासून सुरु होईल जी १५ एप्रिल २०२३ रोजी समाप्त होईल.

हे ही वाचा : Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

हेही वाचा: Narendra Modi : मोदींचं २०२२ पर्यंतचं टार्गेट खूप मोठं होतं, नक्की काय पूर्ण झालं?

दरम्यान, सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा दोन टप्प्यात आयोजित करण्यात आली आहे. सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० पर्यंत आणि १०.३० ते दुपारी १२.३० पर्यंत अशा दोन सेशनमध्ये ही परीक्षा होणार आहे.