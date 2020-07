CBSE ने 9 वी ते 12 वीच्या अभ्यासक्रमात केला मोठा बदल

नवी दिल्ली - सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई)ने 9वी ते 12 वीच्या अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. सध्या कोरोनामुळे शैक्षणिक वर्षातील काही काळ वाया गेला आहे. या परिस्थितीमध्ये अभ्यासक्रमात बदल करण्याचा निर्णय सीबीएसईने घेतला आहे. अभ्यासक्रम 30 टक्के कमी करण्यात आल्याची माहिती बोर्डाच्यावतीने देण्यात आली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी याची माहिती दिली. शिक्षणातील झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी सीबीएसईने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये अभ्यासक्रमात बदल केला आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी ट्विटरवर म्हटलं की, भारतास जगात सध्याची परिस्थिती पाहता सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याचा आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर असलेला ताण करमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. अभ्यासक्रमातील मुख्य बाबी तशाच ठेवत 30 टक्क्यांपर्यंत तो कमी कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे वाचा - इम्प्रूव्ह युअरसेल्फ : भीतीच्या भावनेच्या मुळाशी

गेल्या महिन्यात दिल्लीचे उप मुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी कोरोनामुळे झालेलं विद्यार्थ्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करण्याचा सल्ला दिला होता. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मिटींगवेळी अभ्यासक्रम 30 ते 50 टक्के कमी करण्याबाबत चर्चा केली होती.

Looking at the extraordinary situation prevailing in the country and the world, #CBSE was advised to revise the curriculum and reduce course load for the students of Class 9th to 12th. @PMOIndia @HMOIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @cbseindia29 @mygovindia

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 7, 2020