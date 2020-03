जेव्हा कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करतात...'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

आठवड्यातून फक्त एक दिवस कर्मचार्‍यांना घरातून काम करण्यास अनुमती देणे यामुळे कर्मचाऱ्यांची निष्ठा आणि कामाचे समाधान मिळण्यास मदत होऊ शकते. असे तज्ञांचे मत आहे. परंतु रिमोट वर्कचे जास्तीत जास्त फायदे मिळवण्यासाठी डूज आणि डोन्ट्सचे अनुसरण करणे महत्वाचे आहे. हे करा...

कामगारांकडून 9 ते 5 डेस्कवर असल्याची अपेक्षा करू नका. त्यांना त्यांच्या कामाची मुभा दिली पाहिजे. तसेच नोकरीसाठी सर्वोत्कृष्ट लोकांना कामावर घेण्याचा पर्याय देणे, जरी ते आपल्या बाहेर राहत असतील तरीही कामगारांसाठी स्पष्ट अपेक्षा ठेवा. कामगार आणि ऑफिसमधील दोघांनाही काय अपेक्षा करावी हे माहित असले पाहिजे. उदाहरणार्थ, आपण कॉलचे उत्तर देण्यासाठी किंवा कार्यालयातील कर्मचार्‍यांशी संवाद साधण्यासाठी दिवसाचे काही “कोर अवर्स” देण्यात यावे. तसेच त्यांना उर्वरित वेळ द्या. आपल्या कर्मचारी हँडबुकमध्ये कामगारांच्या अपेक्षांचा समावेश करा. नियमित संभाषणासाठी योजना तयार करा. कोणत्याही रिमोट वर्कच्या प्रोग्रामच्या यशस्वीतेसाठी संभाषण हीच गुरुकिल्ली आहे. रिमोट वर्क करण्यासाठी कामगारांशी कसा आणि केव्हा संपर्क साधता ते ठरवा. उदाहरणार्थ, नियमितपणे आठवड्याच्या सुरुवातीला सकाळी कॉन्फरन्स कॉल किंवा दररोज 10 मिनिटांचा चेक-इन घेऊ शकता. त्या पलिकडे, ईमेल, गप्पा किंवा प्रोजेक्ट अ‍ॅपचा प्रकार तुमच्या संभाषणाची पद्धत असेल हे करू नका रिमोट कामगारांना कंपनीच्या कामांमध्ये समाविष्ट करण्यास विसरू नका. वस्तुतः आणि वास्तविक जीवनात दुर्गम कामगारांना गुंतवून ठेवणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना वाटते की ते अद्याप कार्यसंघाचा भाग आहेत. त्यांना कंपनीच्या कार्यक्रमांमध्ये, औपचारिक (कॉन्फरन्स) आणि अनौपचारिक (शुक्रवारचे हॅपी अवर्स) दोन्हीमध्ये आमंत्रित करा आणि त्यांना कमीतकमी काही वेळ कंपनीत येण्याची आवश्यकता आहे. कोणाला घरून काम करायचं याबद्दल निष्पक्ष व्हा. कंपनीकडून कदाचित सर्व कर्मचार्‍यांना घरून काम करण्याचा पर्याय देऊ शकणार नाही परंतु याबद्दल निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आपण एका कर्मचार्‍याला घरी काम करु देऊ शकत नाही आणि दुसर्‍यास तशीच नोकरी करण्यापासून मनाई करू शकत नाही. काही कर्मचार्‍यांना घरी काम करण्यासाठी काही निकष किंवा कार्यप्रदर्शन रेटिंग पूर्ण करणे आवश्यक आहे. रिमोट कामगारांना मायक्रोमेनेज करू नका. कोणालाही मायक्रोमॅनेज्ड केलेले आवडत नाही. रिमोट कामगारांना कामं करण्याची संधी द्या, त्यांच्याकडे साधने असल्याची खात्री करुन घ्या आणि ते कामे कशी पूर्ण करतात याची तपशीलवार माहिती त्यांना द्या. आपल्या वर्क-एट-होम प्रोग्रामचे मूल्यांकन करा. रिमोट कामगारांना दिशाहीन पडू देऊ नका. तसेच त्यांचे सूक्ष्म व्यवस्थापन करू नये.. तर गोष्टी कशा चालल्या आहेत हे पहाण्यासाठी आणि त्यांना मदत किंवा मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यास अधूनमधून तपासणी केली पाहिजे. तसेच वर्क-अॅट-होम प्रोग्राम किती चांगले कार्य करीत आहे त्याचे नियमित मूल्यांकन करा, कर्मचार्‍यांकडून सूचना घ्या आणि आवश्यक ते बदल करा. सायबरसुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करू नका. जेव्हा कर्मचारी असुरक्षित घरगुती संगणक किंवा नेटवर्क वापरतात तेव्हा घरून कार्य केल्याने आपला व्यवसाय सायबरसुरक्षाच्या जोखमीपर्यंत येऊ शकतो. क्लाउड-आधारित फाईल सामायिकरण आणि कर्मचारी वापरत असलेल्या स्टोरेज अ‍ॅप्सचा वापराची खात्री करुन आपल्या व्यवसायाचे रक्षण करा. नेटवर्कमध्ये लॉग इन करण्यासाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण आणि आपल्या व्यवसाय फायलींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी व्हर्च्युअल खाजगी नेटवर्क (व्हीपीएन) यासारख्या सुरक्षितता वैशिष्ट्ये सेट करा. आपल्या रिमोट कामगारांशी व्हर्च्युअल संभाषण करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल्स आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरपासून चॅट अ‍ॅप्सपर्यंत सुलभ करण्यासाठी बरेच पर्याय आहेत. या साधनांच्या व्यतिरिक्त, रिमोट कामगारांना अद्ययावत, योग्य हार्डवेअर (जसे की लॅपटॉप, हेडसेट आणि मोबाइल डिव्हाइस) उपलब्ध करुन देण्याचा विचार करा. कारण ही साधने जेथे जेथे असेल तेथे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढविण्यात मदत होईल

Web Title: Dos and Donts When Employees Work From Home Nashik Marathi News