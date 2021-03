क्रीडा व्यवस्थापक बनून कमवा भरपूर पैसा ! करिअरला आहे मोठा स्कोप

खेळाची वाढती लोकप्रियता पाहता क्रीडा व्यवस्थापकांची मागणीही वाढली आहे. स्पोर्टस मॅनेजर म्हणजे एक उदयोन्मुख करिअर आहे. या क्षेत्रात स्पर्धा नसल्यामुळे करिअरची व्याप्तीही जास्त आहे. चला आज जाणून घेऊया त्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्‍यक आहेत, कोणते कोर्सेस केले जाऊ शकतात... पात्रता

पदव्युत्तर पदविका स्तरावर क्रीडा व्यवस्थापन अभ्यासक्रम घेतले जातात. सध्या भारतातील क्रीडा व्यवस्थापनात अभ्यासक्रम देणाऱ्या संस्थांची संख्या कमी आहे. भारताबाहेर बऱ्याच संस्था आहेत आणि तिथेही वाव आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स करण्यासाठी ग्रॅज्युएशन अनिवार्य आहे. कोणत्याही प्रवाहाचे उमेदवार क्रीडा व्यवस्थापनाचा अभ्यासक्रम घेऊ शकतात; परंतु आपल्याकडे शारीरिक शिक्षण (पीई) मध्ये पदवी असल्यास अधिक प्राधान्य दिले जाते. आपण आपल्या आवडीच्या विशिष्ट बमध्ये फिजिकल एज्युकेशन (बीपीईडी) किंवा इतर संबंधित कोर्स करू शकता. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडून शारीरिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. आपण तिथून आपल्या आवडीचा कोर्स करू शकता. असे असते क्रीडा व्यवस्थापन

क्रीडा व्यवस्थापनात स्पोर्टस मार्केटिंग, फंड उभारणे, बढती, जनसंपर्क, क्रीडा व्यवस्थापनातील नीतिशास्त्र, क्रीडाविषयक कायदेशीर बाबी, नियोजन व व्यवस्थापन, क्रीडा व्यवस्थापनाच्या समस्या शोधणे आणि सोडवणे यांचा समावेश आहे. ग्राहक आणि खेळाचे वर्तन पाहून खेळाचे प्रसारण कसे विकसित करावे या सर्व गोष्टी शिकविल्या जातात. कायदा, वित्त आणि अर्थशास्त्र सह क्रीडा व्यवस्थापन हा एक चांगला पर्याय असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. पगार

क्रीडा व्यवस्थापकाचा पगार वार्षिक 7 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत असतो. अनुभव वाढल्यामुळे तुम्हाला जास्त पगार मिळू शकेल. या आहेत कोर्सेस भारतातील अनेक संस्थांनी क्रीडा व्यवस्थापनाचे कोर्स सुरू केले आहेत. खेळाडूंना मैदानाशी संबंधित विविध पैलूंचे प्रशिक्षण देणे हे उद्दिष्ट आहे. या क्षेत्रात पुढील तीन अभ्यासक्रम दिले जातात

स्पोर्टस मॅनेजमेंटमध्ये प्रमाणपत्र कोर्स

क्रीडा व्यवस्थापनात पदव्युत्तर पदविका (पत्रव्यवहार / दूरस्थ शिक्षण)

क्रीडा व्यवस्थापनात पदव्युत्तर पदविका

