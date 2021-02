अखेर "सीएसआयआर-यूजीसी नेट 2020'चा निकाल झाला जाहीर ! थेट लिंकवर पाहा

सोलापूर : राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीने (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) (एनटीए) सीएसआयआर - यूजीसी नेटतर्फे नोव्हेंबर 2020 मध्ये घेण्यात आलेला परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. तेव्हा एनटीएच्या वेबसाईटवर जा आणि आपला निकाल पाहा. राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीने (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) (एनटीए) सीएसआयआर - यूजीसी नेटचा निकाल जाहीर केला आहे. हा निकाल एनटीएच्या अधिकृत संकेतस्थळ nta.ac.in वर आणि csirnet.nta.nic.in वर जाहीर करण्यात आला आहे. आपण येथे दिलेल्या थेट लिंकवर क्‍लिक करून आपला निकाल देखील तपासू शकता. थेट लिंकवर क्‍लिक केल्यानंतर एनटीए सीएसआयआर निकालाचे पेज उघडेल. तेथे दिल्या गेलेल्या जागेत आपला अर्ज क्रमांक, जन्मतारीख, स्क्रीनवर दर्शविलेले सिक्‍युरिटी पिन सबमिट करा. आपला निकाल स्क्रीनवर दिसेल. ते डाउनलोड करा आणि एक प्रिंट काढून ठेवा. ही परीक्षा 19, 21 आणि 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशभरात घेण्यात आली. तमिळनाडू आणि पॉंडिचेरी येथे प्रतिबंधात्मक चक्री वादळामुळे 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी ही परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षा कॉम्प्युटर मोडवर घेण्यात आल्या होत्या. सर्व आक्षेपांचे निराकरण झाल्यानंतर सीएसआयआरने अंतिम निकाल तयार केला आहे. उशिरा का होईना निकाल जाहीर झाला आहे, तेव्हा आपला निकाल ऑनलाइन पाहा आणि त्याचे प्रिंट काढून ठेवायला विसरू नका.

