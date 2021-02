विद्यार्थ्यानो, लक्ष द्या ! तुमच्याकडे स्किल आहे? वाचा महत्त्वाची बातमी

पुणे : दहावी, बारावी आणि पदवीचे शिक्षण घेतले पण नोकरी मिळत नाही. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे कौशल्य प्रशिक्षणाचा अभाव. बहुतांश तरुण-तरुणींना येणारी ही अडचण दूर करण्यासाठी विविध कौशल्य विकास योजनांच्या माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर तरुण-तरुणींना प्रमाणपत्रासोबत लगेचच रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. याव्यतिरिक्त ऑनलाइन रोजगार मेळाव्याचेही आयोजन करण्यात आले आहे. हे असतील कोर्सेस

टेलर, एम्ब्रोईडर, शिवणकला मशिन ऑपरेटर, हेअर स्टाईलिस्ट, मोबाईल फोन हार्डवेअर टेक्निशियन, टेक्निशियन कॉम्प्युटिंग, नेटवर्किंग अॅड स्टोअरेज टेक्निशियन, सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन टेक्निशियन, स्नॅक मेकर, बेकर, डोमेस्टिक आयटी हेल्पडेस्क असिस्टंट, ज्युनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्युमेंटेशन असिस्टंट, रिटेल ट्रेनी असोसिएट, असिस्टंट हेअर स्टाइल, एलईडी लाइट टेक्निशियन, सोलर पीव्ही इन्स्टॉल, सांडपाणी प्रक्रिया टेक्निशियन, मशिन ऑपरेटर, लॅब टेक्निशियन,ऑफिस असोसिएट, हाउसकीपिंग अटेंडंट, ट्रॅव्हल कन्सल्टंट, प्लंबर, वर्कशॉप मॅनेजर, टेक्निशियन फूड प्रोसेसिंग. ''कौशल्य विकास अंतर्गत पहिल्या बॅचमध्ये ७४५ इच्छुकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थांची निवड करण्यात येत आहे. येत्या १५ दिवसांत प्रशिक्षण सुरू होइल. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संस्थेला संबंधित उमेदवारास रोजगार उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.''

- अनुपमा पवार, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता नोंदणीसाठी संपर्क : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१, रास्ता पेठ, पुणे

- १५ ते ४५ वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी

ऑनलाइन नोंदणीसाठी लिंक वर क्लिक करा वेबपोर्टलवर रोजगार मेळावा होणार कोरोनाच्या संकटानंतर कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या वतीने रोजगार मेळावा होणार आहे. केवळ ऑनलाइन पसंतीक्रम नोंदविणाऱ्या उमेदवारांसाठीच हा मेळावा घेण्यात येणार आहे. www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर मेळावा होणार आहे. होमपेजवरील जॉब सीकर लॉगीनमधून युझर आयडी व पासवर्डच्या आधारे लॉगीन करावे. त्यानंतर डॅशबोर्डमधील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जॉब फेअर या बटनावर क्लिक करून प्रथम पुणे विभाग व नंतर पुणे जिल्हा निवडून रोजगार मेळाव्याची निवड करावी. यानंतर उद्योजकनिहाय त्यांच्याकडील रिक्तपदाची निवड करावी. ऑनलाइन पसंतीक्रमानुसार उमेदवारांना त्यांच्या मुलाखतीचे ठिकाण आणि वेळ दूरध्वनी, एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे कळविण्यात येईल.



