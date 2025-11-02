एज्युकेशन जॉब्स

Government Job: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! लाखो रुपयांचा पगार मिळणार; 'असा' करा अर्ज

Job Opportunity: नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात भरती प्रक्रियेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
Mumbai High Court Recruitment for Stenographer Post

प्रत्येकजण सरकारी तसेच भरघोस पगाराच्या नोकरीच्या शोधात असतात. अशाच नोकरीच्या स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात भरती प्रक्रिया सुरु असून याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

