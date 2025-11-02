Government Job: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! लाखो रुपयांचा पगार मिळणार; 'असा' करा अर्ज

प्रत्येकजण सरकारी तसेच भरघोस पगाराच्या नोकरीच्या शोधात असतात. अशाच नोकरीच्या स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात भरती प्रक्रिया सुरु असून याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात स्टेनोग्राफर पदासाठी भरती जारी केली आहे. यासाठी इच्छुकांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. यासाठी २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करू शकतात..JEE Main 2026: जेईई-मुख्य परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू; जानेवारीतील पहिल्या सत्रासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज.कसा कराल अर्ज?मुंबई उच्च न्यायालयात १२ स्टेनोग्राफर पदासाठी भरती जारी करण्यात आली आहे. ही पदे उच्च न्यायालया अंतर्गत विविध कार्यालयांमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी केली आहेत. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in वर अर्ज करू शकणार आहेत..शैक्षणिक पात्रतास्टेनोग्राफर पदासाठी उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर पदवी असणे गरजेचे आहे.उच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायालयात कमीत कमी पाच वर्षे स्टेनोग्राफर म्हणून काम केलेल्यांना काही पात्रता आवश्यकतांमधून सूट देण्यात येईल.कायद्याची पदवी असलेल्या उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल.इंग्रजी लघुलेखनात प्रति मिनिट १०० शब्द आणि इंग्रजी टायपिंगमध्ये प्रति मिनिट ४० शब्दांचा वेग असणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाद्वारे आयोजित सरकारी व्यावसायिक प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा MSCE द्वारे घेतलेला GCC-TBC अभ्यासक्रम देखील उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे..वयोमर्यादास्टेनोग्राफर भरतीसाठी २१ ते ४३ वयोगटातील तरुण अर्ज करू शकणार आहेत. यामध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट दिली जाईल. तसेच या भरतीसाठी सर्व श्रेणीतील उमेदवारांना १,००० रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे..Maharashtra Board Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो सज्ज व्हा! महाराष्ट्र बोर्ड 10वी-12वी परीक्षा 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला पेपर कधी?.वेतनस्टेनोग्राफर पदातील उमेदवारांना दरमहा ५६,१०० रुपये ते ₹१,७७,५०० पर्यंत वेतन, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता आणि सरकारी लाभ मिळतील. ही वेतनश्रेणी सातव्या वेतन आयोगानुसार आहे..कशी असेल निवड प्रक्रिया?स्टेनोग्राफर भरतीसाठी तीन टप्प्यात निवड प्रक्रिया घेतली जाईल. यामध्ये पहिला टप्पा लघुलेखन चाचणी असेल. ज्यामध्ये, उमेदवारांना श्रुतलेखन आणि ट्रान्सक्रिप्शन चाचणी द्यावी लागेल.दुसरा टप्पा उमेदवाराच्या गतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी टायपिंग चाचणी असेलतिसरा टप्पा मुलाखत असेल. तिन्ही टप्प्यात मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल..दरम्यान, लघुलेखन चाचणीमध्ये उमेदवारांना दोन इंग्रजी उतारे दिले जातील. ज्यामध्ये श्रुतलेखनासाठी ५ मिनिटे आणि ट्रान्सक्रिप्शनसाठी ३० मिनिटे असतील. त्याचबरोबर टायपिंग चाचणीमध्ये, उमेदवारांना १० मिनिटांत ४०० शब्दांचा इंग्रजी उतारा टाइप करावा लागेल. मुलाखत फेरीत, उमेदवाराच्या आत्मविश्वास आणि संवाद कौशल्याच्या आधारे गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.