हार्ड वर्क ते स्मार्ट वर्क

- विनोद बिडवाईक

खासगी संस्थेमधील काम सोपे नसते. रोजची धावपळ असते, बॉसच्या अपेक्षा असतात आणि विशेष म्हणजे प्रत्येकाचे ठरलेले टार्गेट्स असतात. दर महिन्याला रिव्हाइव्हज असतात. शिवाय दरवर्षी परफॉर्मन्स अपरायजल्स असतातच. दररोज सकाळी कामाचा विचार करायचा आणि रात्री उद्या काय वाढून ठेवले आहे याचा विचार करायचा, ह्यातच नोकरदार वर्गाचे आयुष्य जाते. तरीही बहुतांश कर्मचारी मनोभावे काम करत राहतात, आपल्या कामात आनंद शोधत राहतात. हे सर्व करत असताना आपला जॉब चांगला कसा करावा ह्याचा मात्र विचार करत नाहीत. कित्येक जण अमाप कष्ट करतात, ‘हार्ड वर्क’ करतात, पण ‘स्मार्ट वर्क’ करत नाहीत. शिवाय खूपदा कर्मचारी आपले काम आपल्या मनाला वाटेल तसे समजून गृहीत धरून करतात. संस्थेच्या किंवा बॉसच्या अपेक्षा वेगळ्या असू शकतात. कामाचा परिणाम (रिझल्ट) महत्त्वाचा असतो, पण काम कसे करतो तेही खूप महत्त्वाचे असते. आपण काय साध्य केले आणि कसे साध्य केले ह्या दोन गोष्टी नेहमी पाहिल्या जातात. उदा. डेटा एन्ट्री पूर्ण केली, हे काम साध्य झाल्याचे लक्षण आहे, परंतु त्यामध्ये भरपूर चुका असतील तर काम साध्य होऊनही काही उपयोग नाही. अर्थात, हे करत असताना, आपल्या कामात आपण काय सुधारणा करतो हे महत्त्वाचे ठरते. हेही वाचा : व्यवस्थापकाची दिशा आणि नेतृत्व दोन कर्मचारी एकाच प्रकारचे काम करत असतील, एक कर्मचारी ते काम आहे तसे करत असतो, तर दुसरा कर्मचारी विचार करतो मी या कामात काय मूल्यवृद्धी (व्हॅलू ऍड) करू शकतो? मी ऑफिस प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी माझ्या क्षमतेचे योगदान देऊ शकतो का? उदा. मी ग्राहक भेटीचे वेळापत्रक तयार करण्यासाठी एक नवीन पद्धत विकसित केली, ज्यामुळे शेड्यूलिंग त्रुटींमध्ये ८५ टक्के घट झाली. हे करत असताना दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने आपले काम सोपे तर केलेच, पण स्वतःचे कौशल्येपण विकसित केले, सोबत संस्थेची उत्पादकता वाढवली. हे करत असताना त्याने इतरांची मदत घेतली, सहयोग घेतला असेल, ह्यामुळे त्याचे सॉफ्ट स्किल्स विकसित करायला मदत झाली. काम तेच, पण दृष्टिकोन वेगळा. कामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. विस्तृत दृष्टीकोन घेऊन आपण आपले काम स्मार्टली, हुशारीने करू शकतो. येथे तुम्ही स्वतःचे रोजगारक्षम कौशल्य वाढवता आणि संस्थेमध्ये स्वतःची विश्वासार्हता सुद्धा निर्माण करता. संपादन- स्वाती वेमूल

