How should questions be answered Commission has given test of this in three words relevant concise and meaningful Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - राहुल कर्डिले नगर जिल्ह्यातील नेवासेजवळील गेवराई गाव हे आमचं मूळ गाव. बारावीपर्यंतचं शिक्षण मी नगरला घेतलं. त्यानंतर पद्मश्री विखे पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नगर येथे मी अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतला. पहिल्याच वर्षी नापास झालो, पण जिद्दीने शिक्षण पूर्ण केलं. मात्र, ते करत असताना जाणवलं की, इंजिनिअरिंग पूर्ण करून नोकरी करणं हे काही आपलं ध्येय नाही, आपल्याला त्याची आवडही नाही. त्यामुळे आपल्या मनात काही तरी वेगळं आहे. याच विचारांत असताना प्रशासकीय सेवेत जावं असं खूप वाटू लागलं. माझा मामेभाऊ आयएएस परीक्षेची तयारी करत होता. त्याच काळात विश्‍वास नांगरे पाटील यांची यशोगाथा समोर आली होती. हे सगळं पाहून आपणही अभ्यास करावा, असं वाटलं आणि माझा प्रवास सुरू झाला. माझे वडील १९९७ साली वारले. ते शिक्षक होते. त्यानंतर आईने मला व माझ्या भावाला वाढवलं. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने जिथे मला शिकता शिकता काम करता येईल आणि शिष्यवृत्ती किंवा काही पैसे मिळतील अशा ठिकाणी राहण्यास मी प्राधान्य दिलं. याच निर्णयामुळे मी यशदा या संस्थेत राहिलो, कोल्हापूरला काही काळ होतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातही मी होतो. या संस्थांमध्ये शिकता शिकता मी जमेल तसं काम करायचो आणि आर्थिक प्रश्‍न सोडवायचा प्रयत्न करायचो. मराठी साहित्य हा माझा आवडीचा विषय आहे. परीक्षेतही मी तो घेतला. त्यासाठी पुण्यात क्लास लावला. ते सर नेहमी म्हणायचे की, 'क्वालिटी विथ डिफरन्स' असं तुम्ही परीक्षेत लिहा. तुमच्याबरोबरच्या सर्वच विद्यार्थ्यांनी साधारणतः तेच उत्तर लिहिलं असेल, जे तुम्ही लिहिलं आहे. मग तुमचं वेगळेपण आणि गुणवत्ता हे दोन्ही पैलू तपासणाऱ्याला कळायला हवेत. त्याच दृष्टीने तुम्ही विचार करा आणि उत्तरे लिहा. प्रश्‍नांची उत्तरे कशी असावी? याची कसोटी आयोगाने तीनच शब्दांत दिली आहे. ती म्हणजे समर्पक, संक्षिप्त आणि अर्थपूर्ण! तुमचं उत्तर थोडक्यात असावं, अत्यंत अर्थपूर्ण असावं आणि महत्त्वाचं म्हणजे समर्पक असावं. हे लक्षात घेऊन मी अशा पद्धतीने उत्तरं लिहिण्यास सुरुवात केली. आम्ही मित्र एकमेकांची उत्तरे तपासायचो आणि या कसोटीवर घासून बघायचो. साहित्य परिषदेच्या ग्रंथालयासारख्या विविध ग्रंथालयांचा उपयोग मी करून घेतला. अभ्यास सांभाळून सगळं वाचणं शक्य नसायचं, पण त्या त्या संदर्भ ग्रंथांमधून जेवढं आवश्‍यक आहे, तेवढं मी टिपून घ्यायचो. त्याचा योग्य तो वापर मी परीक्षेत केला. मला अपयश आलं नाही, असं अजिबातच नाही! पाच वर्षांचा काळ लागला. चार वेळा मी मुलाखतीपर्यंत जाऊन अपयशी झालो. मात्र, त्यामुळे मी खचलो नाही. दोस्तांनो, न खचता, न डगमगता प्रयत्न सुरू ठेवा. यश नक्कीच तुमचं हस्तांदोलन करायला स्वतःहून सामोरं येईल!