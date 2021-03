स्टेम सेलमध्ये करियरची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या सविस्तर 

भारतात बऱ्याच वैज्ञानिक संस्था या स्टेम सेल थेरपी या विषयी रिसर्च करत आहेत . त्यामुळे या क्षेत्रात करियरच्या संधी उपलब्ध होतील असा अंदाज तज्ञ व्यक्त करत आहेत आपण भविष्यातील तंत्रज्ञान विकसीत करण्याच्या क्षेत्रात काम करण्याचा विचार केला असेल किंवा त्यामध्ये आपले करियर घडवण्याची विचार करत असाल तर स्टेम सेल हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. सध्या जगभरात स्टेम सेलचा उपयोग स्टेम सेल ऑर्गन संशोधनासाठी आणि अवयव पुन्हा तयार करण्यासाठी (ऑर्गन रिजनरेट) केला जात आहे. एंब्रो आणि अ‍ॅडल्ट स्टेम सेल यांच्यावर या थेरपीच्या माध्यामतून संशोधन करण्यात येत आहे. या संशोधनाचा थेट परिणाम हा आपल्या आजाराशी लढण्याच्या क्षमतेवर होतो, या संशोधनामुळे गंभीर आजारांवर उपाचार करणे शक्य होत आहे तसेत इतर उपचार पध्दतींपेक्षा स्टेम सेल थेरपी वापरल्यास रुग्ण लवकर बरे होण्यास मदत होते . स्टेम सेल थेरपीचा वापर जगभरात गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे जे विद्यार्थी स्टेम सेलच्या क्षेत्रात आपले करियर बनवण्याची इच्छा बाळगत आहेत त्यांना परदेशातही चांगली संधी मिळू शकते. आगामी काळात, स्टेम सेल संशोधन आणखी विस्तारत जाणार आहे त्यामुळे येणारी तरुण पिढी हा पर्याय सर्सास निवडताना दिसत आहे. तंत्रज्ञानाची मागणी वाढतेय.. जगातील निरनिराळ्या रोगांनी त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी स्टेम सेल थोरपी हा आशेचा किरण बनली आहे. स्टेम सेल संशोधना मुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात यश मिळवले आहे. या विषयातील संशोधनामुळे नवीन कितीतरी नवे प्रयोग करण्यात येत आहेत. हे बायोलॉजिकल रिसर्च मधील अत्याधुनिक स्तरावर केले जाणारे काम आहे . आज आपण स्टेम सेल संशोधनाच्या टप्प्यात आहोत आणि पुढचा टप्पा स्टेम सेल थेरपीचा आहे. एखाद्या आजाराच्या उपचारात, आजारी असलेल्या टिश्यूमध्ये नवीन अडल्ट स्टेम पेशी जोडून ती निरोगी करण्यात येते. अस्थिमज्जा आणि अबकॅल कॉर्ड स्टेम पेशी ल्युकेमिया उपचारात वापरली जात आहेत. जरी पाकिर्नसन, मधुमेह, धोकादायक कर्करोगापासून मुक्त होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्राने संशोधनाचा मोठा टप्पा पार केला असून आणखी बऱ्याच गोष्टींमध्ये संशोधन होणे बाकी आहेत. म्हणूनच या क्षेत्राची करिअर म्हणून निवड करणे अर्थपूर्ण आहे. इतर उपलब्ध संधी टेम सेल कलेक्शन , प्रॉसेसिंग आणि बँकिग ही कामे देशात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. . म्हणूनच विज्ञान पार्श्वभूमीशी संबंधित लोकांसाठी मोठ्या संधी तयार होत आङेत. स्टेम सेल तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात किंवा रोगनिदानविषयक क्षेत्रात करियरच्या उत्कृष्ट संधी आहेत. या क्षेत्रात केवळ वैद्यकीय व्यावसायिक येऊ शकतात असे आपल्याला वाटत असल्यास, आपण चुकीचे आहात. जर आपण मूलभूत जीवशास्त्र देखील वाचले असेल तर आपण या क्षेत्रात करियर करु शकता. बीएस ग्रॅज्युएट, ज्यांनी जीवशास्त्र या किमान एका विषयाचा अभ्यास केला असेल तसेच एमबीबीएस, बीपीएम , बीडीएस , बीव्हीएससी किंवा बीई-बायोटेक्नॉलॉजीच्या या विषयांचा अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांना स्टेम सेल संशोधनात नोकरीचे अनेक पर्याय आहेत. हळू हळू पसरणार्‍या बायोमेडिसिनच्या या शाखेत मनुष्यबळाची आवश्यक आहे. बायोमेडिसिनचे मार्केट वेगाने विस्तारत आहे, हे लक्षात घेता विज्ञानातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी हा करिअरचा पर्याय चांगला सिद्ध होऊ शकतो. करियर ग्राफ ज्या विद्यार्थ्यांना स्टेम सेल संशोधनात काम करायचे आहे त्यांना प्रथम प्राणीशास्त्र, बायोफिजिक्स, लाइफ सायन्सेस, मायक्रोबायोलॉजी, एमसी रीजनरेटिव्ह, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी या विषयात पदवीचा पर्याय आहेत. यानंतर, विद्यार्थी क्वॉलिटी, रिसर्च अँड डेन्हलपमेंट, प्रॉडक्शन, क्लिनिकल रिसर्च, सप्लाय चेन, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनांस आणि इतर अनेर एडमिनेस्ट्रेटिव फंक्शन या क्षेत्रात करियर करु शकतात

Web Title: know how to make career stem cell career and scope Marathi article