By

- ॲड. प्रवीण निकम

परदेशात अभ्यास करणे म्हणजे अनेक नवीन गोष्टींशी जुळवून घेणे नवीन संस्कृती, नवीन लोक, नवीन कॅम्पस आणि नवीन अभ्यासक्रम. यानुसार परदेशात शिकविण्याच्या पद्धती आणि अभ्यास पद्धतींशी जुळवून घेणे हे भारतीय विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हान असते.

यू.एस, ऑस्ट्रेलिया, लंडन आणि युके सारख्या देशातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी संवादात्मक पद्धती वापरतात. परदेशी शिक्षण घेत असताना ‘Knowing the causes of things’ ही एक गोष्ट विशेषतः दिसून येते. प्रत्येक अभ्यासाला आणि संकल्पनेला एक विशिष्ट कारण असते. ते शोधून काढण्याचा टास्क हा विद्यार्थ्यांसमोर असतो. भारतीय शिक्षण

पद्धतीनुसार इकडे कोणतेही नोट्स दिले जात नाहीत. प्राध्यापक सांगतात ते लिहून ठेवावे लागते. भारतातील संस्था, विद्यापीठे आणि परदेशातील विद्यापीठांमध्ये शिकवणे आणि शिकणे यामधील काही इतर मूलभूत फरक आहेत.

लेक्चर सहसा जास्त कालावधीचे असतात, त्यामुळे प्राध्यापक किंवा ट्यूटरशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळते.

तुम्हाला काही अडचण आल्यास त्यांची मदत घेणे, हे तुमच्यासाठी सोपे जाते. तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरमधील माहिती लक्षात ठेवणे, या आधारित आकलन करून योग्य प्रश्न विचारणे, संदर्भ पुरावे तपासणे आणि विचार करणे हे इथल्या अभ्यास पद्धतीचे प्रमुख चक्र आहे. याकरिता प्रत्येक व्याख्यानातील मुख्य मुद्दे, युक्तिवाद आणि थीम्सकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

प्रमुख व अधोरेखित गोष्टींची व्याख्याने रेकॉर्डही केली जातात. त्यामुळे तुम्ही पुन्हा-पुन्हा ऐकू शकता आणि तुमचा एखादा मुद्दा पुन्हा समजून घेऊ शकता. तर मुख्यतः संपूर्ण विद्यापीठ क्षेत्र हे एका विशिष्ट पद्धतीने, वर्षानुवर्षे कार्य करते. म्हणूनच देशातील वेगळ्या शहरात जाण्याऐवजी परदेशात जाणे हे महत्त्वाचे आहे.

यातील संशोधनात्मक लांबलचक निबंध लिहिणे हा घटक भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्णपणे नवीन अनुभव असू शकतो. परंतु, ते लिहिण्यासाठी संशोधन आणि तयारी हे निश्चितच एक नवीन आव्हान आहे. तुमच्यापैकी बहुतेकांना परदेशातील महाविद्यालयांमध्ये सामोरे जावे लागेल.

युनिव्हर्सिटी लायब्ररीमध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या पुस्तकांमधून तुम्हाला संबंधित साहित्य शोधावे लागते. सुरूवातीला कुठून सुरुवात करावी? हे तुम्हाला सहसा माहीत नसते, मार्गदर्शक यावर अचूक मार्गदर्शन करतात. तुमची निबंध लिहिण्याच्या बाबतीत इंग्रजी भाषेची पकडही खूप महत्त्वाची आहे.

म्हणून तुम्ही तुमच्या लेखी कौशल्यांना पॉलिश करण्यासाठी अगोदर प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. निबंध लिहिण्याची तयारी करण्यासाठी, आपण केवळ संच मजकूर वाचल्यास ते पुरेसे नाही; आपल्याला व्यापकपणे वाचण्याची आवश्यकता आहे. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये ऑफर केल्या जाणाऱ्या बहुतेक पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात संशोधन किंवा थीसिस-घटकांचा समावेश असतो.

विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कार्यात अत्यंत सक्षम आणि प्रगत स्तरावर सिद्धांत आणि संकल्पना हाताळण्यास सक्षम असणे अपेक्षित असते. यासाठी तुम्ही नवीन संशोधन कौशल्ये आत्मसात करण्यास इच्छुक असले पाहिजे आणि स्वतंत्रपणे काम करण्याची तयारी असले पाहिजे.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या आधारित तुम्हाला ‘स्वतंत्र विचारशक्ती विकसित करण्याची गरज आहे’, हे परदेशातील अभ्यास पॅटर्न दाखवून देते.

(लेखक ‘समता सेंटर’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक आहेत आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे चेवेनिंग स्कॉलर आहेत.)